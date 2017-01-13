Юрген Клопп: «Ливерпуль» может гарантировать борьбу в матче с «МЮ»

— Мы должны прибыть туда и быть готовыми к любым трудностям, — цитирует ВВС Клоппа. — Это очень важно. Мы все должны стараться внести свой вклад. Конечно, все в команде с нетерпением ждут этой игры, чтобы показать лучший футбол. Обе команды в хорошей форме, у «МЮ» меньше проблем с травмами. Каждый хочет увидеть настоящую борьбу, приятный футбол. И на сто процентов мы можем это гарантировать.