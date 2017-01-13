Лулаку отказал итальянским клубам ради «Астаны»
Новичок «Астаны» Аздрен Лулаку рассказал в интервью официальному сайту клуба о трансферных предложениях, которые ему поступали до переезда в Казахстан, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я всегда мечтал играть в
Ранее Лулаку говорил в интервью румынской прессе, что им также интересовались клубы из чемпионатов Турции, Бельгии, Польши, Румынии, Китая и Японии.
Отметим, что Аздрен начал футбольную карьеру именно в Италии, куда вместе с семьей эмигрировал
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