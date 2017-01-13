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13 января 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Лулаку отказал итальянским клубам ради «Астаны»

Новичок «Астаны» Аздрен Лулаку рассказал в интервью официальному сайту клуба о трансферных предложениях, которые ему поступали до переезда в Казахстан, сообщает Sports.kz.

Новичок <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Аздрен</span> <span class=error>Лулаку</span> рассказал в интервью официальному сайту клуба о трансферных предложениях которые ему поступали до переезда в Казахстан сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я всегда мечтал играть в топ-лиге Италии. Сейчас у меня было несколько предложений из этой страны, но они не были тем, что могло бы меня удовлетворить. Я еще достаточно молод — мне всего 28 лет, и я рад получить возможность поучаствовать в престижных европейских турнирах, что, несомненно, поспособствует моему росту в будущем, — сказал албанский форвард.

Ранее Лулаку говорил в интервью румынской прессе, что им также интересовались клубы из чемпионатов Турции, Бельгии, Польши, Румынии, Китая и Японии.

Отметим, что Аздрен начал футбольную карьеру именно в Италии, куда вместе с семьей эмигрировал из-за Косовской войны в 12-летнем возрасте. С 2004 по 2012 год Лулаку выступал за команды низших итальянских дивизионов, после чего перебрался в Румынию.

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