Лулаку отказал итальянским клубам ради «Астаны»

— Я всегда мечтал играть в топ-лиге Италии. Сейчас у меня было несколько предложений из этой страны, но они не были тем, что могло бы меня удовлетворить. Я еще достаточно молод — мне всего 28 лет, и я рад получить возможность поучаствовать в престижных европейских турнирах, что, несомненно, поспособствует моему росту в будущем, — сказал албанский форвард.



Ранее Лулаку говорил в интервью румынской прессе, что им также интересовались клубы из чемпионатов Турции, Бельгии, Польши, Румынии, Китая и Японии.



Отметим, что Аздрен начал футбольную карьеру именно в Италии, куда вместе с семьей эмигрировал из-за Косовской войны в 12-летнем возрасте. С 2004 по 2012 год Лулаку выступал за команды низших итальянских дивизионов, после чего перебрался в Румынию.