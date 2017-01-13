Станимир Стойлов рассказал о переходе Максимовича в «Валенсию» и усилении «Астаны»

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Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью официальному сайту УЕФА прокомментировал изменения в составе своей команды.

— Сейчас говорят о возможном уходе Неманьи Максимовича в «Валенсию». Он дорос до уровня чемпионата «большой пятерки»? За какой клуб, на ваш взгляд, смог бы заиграть?

— Неманья провел последние два года в «Астане» на очень хорошем уровне, проявив себя в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаю, клуб и игрок смогут найти решение, которое устроит обе стороны.

Если Максимович уйдет, то, конечно, «Астана» потеряет ключевого игрока. Однако если предложение устроит и Максимовича, и клуб, то его нужно отпустить.

— Почему ушел из команды ее капитан Танат Нусербаев?

— Танат является игроком очень хорошего уровня, он настоящий лидер, истинный капитан, который ответственно относится к своим обязанностям как на поле, так и за его пределами. Он всегда думает о развитии команды, на самом деле, он внес огромный вклад в наши успехи последних лет.

Но в минувшем году Таната преследовали травмы, и он захотел поехать ближе к дому. Для нас это было не самое приятное решение, но тренерский штаб совместно с руководством клуба согласились отпустить Таната на юг Казахстана. Мы расстались друзьями.

— «Астана» подписала контракт с нападающим сборной Албании Аздреном Ллулаку. Охарактеризуйте этого футболиста.

— Нам было необходимо усиление атаке, поскольку мы должны забивать больше. Ллулаку здорово играл в последнем чемпионате Румынии, забив много мячей. Дадим ему шанс проявить себя в «Астане». У него есть необходимый набор качеств, наша же задача — поддержать его и постараться развить его сильные стороны. Посмотрим, что из этого получится.

— Получается перебор с легионерами. С кем придется расстаться?

— На данный момент на трансфер клубом выставлен полузащитник Агим Ибраими, на которого мы возлагали большие надежды. Увы, травмы не позволили ему в полной мере проявить себя. Остальные легионеры отправятся с командой на первый тренировочный сбор.

— Каких еще трансферных новостей ждать от «Астаны»? Какие позиции требуют усиления?

— В первую очередь, мы будем исходить из того, кто покинет команду зимой. Если уйдет Максимович, то нам нужен будет игрок, который сможет его достойно заменить в центре поля. Если кто-то другой покинет команду, также будем искать футболистов на вакантные позиции.

Но нужно понимать, что нам нужны игроки, которые смогут повысить общий уровень, которые будут соблюдать командную дисциплину, смогут безболезненно влиться в коллектив. Это очень важно, потому что наша сильная сторона — это командная игра.