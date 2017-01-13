«Эвертон» отдал экс-футболиста «Локомотива» Ниассе в аренду в «Халл Сити»

Аренда 26-летнего сенегальца, выступавшего до перехода в «Эвертон» за московский «Локомотив», рассчитана до конца нынешнего сезона. На официальном сайте «ирисок» отмечается, что Ниассе не имеет права играть за «Халл» в гостевом матче чемпионата Англии против «Эвертона» 18 марта.

Также «Халл» объявил о подписании контракта на 2,5 года с бразильским полузащитником Эвандро, перешедшим из португальского «Порту».

Ниассе перешел в «Эвертон» из «Локомотива» в начале 2016 года за 13,5 миллиона фунтов стерлингов, но так и не стал основным игроком ливерпульского клуба. В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Ниассе не провел ни одной игры.