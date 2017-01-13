Бывший футболист Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля

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Кандидатуру Джеррарда предложил мэр города Джо Андерсон.

«Я был ошеломлен тем, что мэр выдвинул меня на эту награду, — сказал Джеррард. — У меня просто нет слов, ведь Ливерпуль — мой родной город. Я чувствую себя немного неловко, но очень горжусь».

Вручение премии пройдет на заседании городского совета Ливерпуля 18 января. Ранее данной награды были удостоены такие известные уроженцы города, как Боб Пейсли (тренер «Ливерпуля», при котором клуб выиграл 20 трофеев), а также участники группы «Битлз» Джон Леннон и Пол Маккартни.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб во всех турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 голевых передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.