«Астана» назвала состав на первый УТС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Состав «Астаны» на первый УТС:



Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;



Защитники: Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Берик Шаихов, Динмухамед Кашкен, Марин Аничич, Игорь Шитов;



Игроки средней линии и группы атаки: Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Рохер Каньяс, Геворг Наджарян, Абай Жунусов, Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Владислав Прокопенко, Аздрен Лулаку.



Напомним, что в рамках данного УТС «Астана» проведет два матча — 28 января с латвийской «Ригой», а 31 января с южнокорейской командой «Чонбук Хендэ». «Чонбук Хендэ» — один из лучших футбольных клубов Азии, действующий чемпион Южной Кореи и победитель Лиги Чемпионов Азиатской Конфедерации футбола.