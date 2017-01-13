«Астана» назвала состав на первый УТС
На первый
учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 15 января по 1 февраля в ОАЭ (Дубаи) приглашен ряд футболистов «Астаны».
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Состав «Астаны» на первый УТС:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;
Защитники: Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Берик Шаихов, Динмухамед Кашкен, Марин Аничич, Игорь Шитов;
Игроки средней линии и группы атаки: Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Рохер Каньяс, Геворг Наджарян, Абай Жунусов, Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Владислав Прокопенко, Аздрен Лулаку.
Напомним, что в рамках данного УТС «Астана» проведет два матча — 28 января с латвийской «Ригой», а 31 января с южнокорейской командой «Чонбук Хендэ». «Чонбук Хендэ» — один из лучших футбольных клубов Азии, действующий чемпион Южной Кореи и победитель Лиги Чемпионов Азиатской Конфедерации футбола.
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