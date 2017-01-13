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13 января 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Микел: Легко мог остаться в «Челси», но сделал выбор в интересах сборной Нигерии

Полузащитник Джон Оби Микел, который перешёл из «Челси» в «Тяньцзинь Тэда», рассказал о причинах своего ухода в стан китайской команды.

«Я мог бы легко остаться в “Челси” на оставшиеся шесть месяцев моего контракта, но это было бы не в интересах моего народа, так как он нуждается во мне в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2018. Это было непростое решение, но мне нужно оставаться в форме для Нигерии. Нигерийцы не заслуживают того, чтобы пропустить чемпионат мира», — цитирует хавбека Owngoalnigeria.

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