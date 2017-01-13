Микел: Легко мог остаться в «Челси», но сделал выбор в интересах сборной Нигерии

«Я мог бы легко остаться в “Челси” на оставшиеся шесть месяцев моего контракта, но это было бы не в интересах моего народа, так как он нуждается во мне в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2018. Это было непростое решение, но мне нужно оставаться в форме для Нигерии. Нигерийцы не заслуживают того, чтобы пропустить чемпионат мира», — цитирует хавбека Owngoalnigeria.