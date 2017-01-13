«Челси» олигарху не игрушка. Как Абрамович зарабатывает на трансферах

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ПЕРВАЯ СТАДИЯ. ОСОЗНАННЫЙ УБЫТОК

В 2003 году российский миллиардер Роман Абрамович за 140 миллионов фунтов приобрел «Челси». От молчаливого олигарха трудно было добиться обнародования каких-либо планов развития клуба, поэтому некоторые скептически относились к этой сделке.

«Челси» поначалу и вправду напоминал гипертрофированный мыльный пузырь. К началу нового тысячелетия лондонцы не обзавелись выдающейся историей, да и состав на тот момент слабо напоминал чемпионский. Поэтому Абрамовичу к тем 140 миллионам пришлось дополнительно прибавить почти столько же, чтобы повысить уровень конкурентоспособности команды — летом 2003-го на «Стэмфорд Бридж» приехали Верон, Креспо, Макелеле, Муту, Джо Коул, Дафф, Бридж и даже Смертин.

И так было почти каждое трансферное окно — дорогостоящие покупки сменяли друг друга, а на рынок экспорта «Челси» не выходил. За очень редким исключением последующие трансферы футболистов приносили «синим» прибыль. Исключение это — Роббен, которого в 2007 году «Челси» продал «Реалу» в два раза дороже, чем купил у ПСВ. Девять лет подряд «Челси» заканчивал финансовый год с отрицательным сальдо.

В июне 2005-го «Челси» объявил о рекордных убытках в истории клуба: 140 миллионов фунтов за год. По итогам сезона-2013/14 «синие» оказались в прибыли — 18,4 миллиона фунтов.

ВТОРАЯ СТАДИЯ. НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ

Понятно, что в финансовую отчетность входят не только деньги от покупок и продаж футболистов. К примеру, на момент приобретения клуба Абрамовичем у «Челси» накопился крупный долг в размере 80 миллионов фунтов, который тоже гасил российский олигарх. Но новый владелец не собирался все оплачивать из своего кармана, опровергая мнение тех, кто видел «Челси» игрушкой в его руках.

Для начала лондонцы заново научились продавать, потому что клуб не хотел мириться с общепризнанным статусом денежного конвейера. Иногда «Челси» даже получал прибыль от продаж (например, трансфер Гудьонсена в «Барселону»), но в большинстве случаев клуб попросту мазал. Жирков был куплен за 21 миллион евро, а вскоре продан за 15. Раул Мейрелеш куплен за 13,5 миллиона, продан за 10. Ба — 8,5 против шести, Филипе Луис — 20 против 16-ти. И никто из перечисленных игроков не продержался в Лондоне и двух лет.

Но финансового дна «Челси» достиг зимой 2011-го, когда за безумные 58,5 миллиона купил у «Ливерпуля» Торреса. «Синие» и раньше так ошибались — вспомните хотя бы Шевченко. Но тогда клуб только учился жить по-новому и еще не осознал, что можно зарабатывать. Торрес же стал крупной неудачей — смехотворные 20 голов за четыре года на «Стэмфорд Бридж» наверняка до сих пор бросают в дрожь Абрамовича.

На 2016 год «Челси» занимает восьмое место в рейтинге богатейших футбольных клубов по версии Deloitte. Выручка клуба за сезон-2014/15 составила 420 миллионов фунтов.

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ. ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ

Но иногда подорваться на мине даже полезно — только если она тебя не убьет. «Челси» все эти финансовые промахи сделали только сильнее: со временем клуб научился зарабатывать даже на тех футболистах, которые клубу не нужны. Показательна таблица самых прибыльных трансферов лондонцев последних лет, где почти все игроки на момент ухода из «Челси» были почетными гостями скамейки запасных, а то и вовсе находились в аренде.

Интересно, что за все время правления Абрамовича в директорате лондонцев существенных изменений не происходило. Поэтому нельзя назвать конкретного человека, который вмиг научил «Челси» добиваться прибыли на трансферном рынке. Разве что загадочную Марину Грановскую, которая в 2010 году стала помогать Абрамовичу в финансовых делах, а в 2013-м оказалась в правлении клуба. На сайте «Челси» так и написано: «В основном Грановская занимается трансферными вопросами».

«Челси» все так же много тратит, но теперь выручает большие деньги и от продаж, что очень важно в условиях финансового fair play. Отлично работает и академия «синих» — Жозе Моуринью крайне редко использовал ее ресурсы, из-за чего многие талантливые воспитанники «Челси» уходили восвояси. Лондонцы тоже на этом зарабатывают, причем не только на продажах: в последние годы клуб стал практиковать платные арендные соглашения. Два миллиона за год использования Бертрана Траоре, пять миллионов за Куадрадо — отличная выгода!