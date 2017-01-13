Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Испании

Отмечается, что первый матч каталонский клуб проведет на выезде. Лидер чемпионата — мадридский «Реал» — проведет первую игру на домашней арене с «Сельтой», а «Атлетико» на своем поле примет «Эйбар».

Также сообщается, что другой четвертьфиналист «Алькоркон» в родных стенах примет «Алавес».