Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Испании
Как сообщает Football Espana, в ¼ финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад».
Отмечается, что первый матч каталонский клуб проведет на выезде. Лидер чемпионата — мадридский «Реал» — проведет первую игру на домашней арене с «Сельтой», а «Атлетико» на своем поле примет «Эйбар».
Также сообщается, что другой четвертьфиналист «Алькоркон» в родных стенах примет «Алавес».
Добавим, что предварительным данным, матчи состоятся 17−19 и
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