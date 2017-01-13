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13 января 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Испании

Как сообщает Football Espana, в ¼ финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад».

Отмечается, что первый матч каталонский клуб проведет на выезде. Лидер чемпионата — мадридский «Реал» — проведет первую игру на домашней арене с «Сельтой», а «Атлетико» на своем поле примет «Эйбар».

Также сообщается, что другой четвертьфиналист «Алькоркон» в родных стенах примет «Алавес».

Добавим, что предварительным данным, матчи состоятся 17−19 и 24—26 января.

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