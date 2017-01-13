Бывший футболист «Спартака» Ромуло подписал контракт с «Фламенго»
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Ромуло, который ранее выступал за российский футбольный клуб «Спартак», подписал контракт с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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«Спартак» в четверг объявил, что контракт 26-летнего игрока, который истекал в июне 2017 года, был расторгнут по соглашению сторон. Детали соглашения Ромуло с «Фламенго» не сообщаются.
Ромуло перешел в «Спартак» в 2012 году, в текущем сезоне он сыграл десять матчей, отметившись двумя результативными передачами. В общей сложности он провел за
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