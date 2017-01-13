Бывший футболист «Спартака» Ромуло подписал контракт с «Фламенго»

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«Спартак» в четверг объявил, что контракт 26-летнего игрока, который истекал в июне 2017 года, был расторгнут по соглашению сторон. Детали соглашения Ромуло с «Фламенго» не сообщаются.