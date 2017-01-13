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13 января 2017, 15:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ибрагимович — лучший игрок декабря в премьер-лиге

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком прошлого месяца в премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В декабре 35-летний швед принял участие в 6 матчах (5 побед и 1 ничья), забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. В борьбе за почетную награду шведский форвард опередил вратаря «Сандерленда» Джордана Пикфорда, защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту, а также полузащитников Димитри Пайета («Вест Хэм»), Адама Лаллану («Ливерпуль») и Деле Алли («Тоттенхэм»).

Манчестер Юнайтед
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