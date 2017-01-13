«Кайсар» подписал игрока сборной Мартиники

Трудовое соглашение 28-летнего вингера с «волками» рассчитано до конца сезона 2017 года.



Родившийся на Мартинике Матиас Курьор (рост 177 см, вес 69 кг) является воспитанником французского футбола, выпускником футбольной школы «Гавра». Играл во Франции за «Бове», вторую команду «Нанта», «Геньон», в Испании за клубы «Ориуэла», «Атлетико» (Балеарес), «Уракан» (Валенсия). Между последними двумя командами успел съездить на Мартинику в «Голден Лайон». С 2014-го по 2016-й годы выступал в Болгарии за «Черно море» из Варны, в 2016-м году защищал цвета тбилисского «Динамо» в Грузии, за которое провел в местном чемпионате всего 2 матча. С 1 сентября заканчивающегося года являлся футболистом болгарского клуба «Локомотив» (Горна Оряховица). В текущем турнире сильнейшего дивизиона чемпионата Болгарии провел 11 матчей, в которых забил 3 мяча. За национальную сборную Мартиники отыграл 7 поединков, 2 раза поразил в них ворота соперников.