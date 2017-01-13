Арсен Венгер: Продление контракта с Озилом не зависит от меня, слова Месута не так передали СМИ

Ранее сообщалось, что Венгер летом 2017 года может возглавить сборную Англии.

«Он хочет понять, что происходит, но я могу вас заверить, что мое нахождение в команде не является главным условием продления контракта. Думаю, слова Озила просто не так передали СМИ. Есть много других факторов, которые влияют на решение этого вопроса. Надеюсь, в ближайшее время мы придем к общему знаменателю. Клуб находится в постоянном контакте с агентом Месута. У Озила по контракту есть еще 18 месяцев, поэтому мы спокойны», — приводит слова Венгера Goal.