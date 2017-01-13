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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28417391/
13 января 2017, 14:29 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Арсен Венгер: Продление контракта с Озилом не зависит от меня, слова Месута не так передали СМИ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слова своего подопечного Месута Озила, который ранее заявил, что решение о продлении контракта с клубом зависит от нахождения в клубе французского специалиста.

Ранее сообщалось, что Венгер летом 2017 года может возглавить сборную Англии.

«Он хочет понять, что происходит, но я могу вас заверить, что мое нахождение в команде не является главным условием продления контракта. Думаю, слова Озила просто не так передали СМИ. Есть много других факторов, которые влияют на решение этого вопроса. Надеюсь, в ближайшее время мы придем к общему знаменателю. Клуб находится в постоянном контакте с агентом Месута. У Озила по контракту есть еще 18 месяцев, поэтому мы спокойны», — приводит слова Венгера Goal.

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