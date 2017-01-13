Конте третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Главный тренер «Челси» Антонио Конте третий раз подряд признан тренером месяца в английской
Премьер-лиге.
Об этом сообщает
Итальянец стал первым тренером, которому награда вручается третий раз подряд. В декабре под руководством Антонио Конте «Челси» одержал шесть побед кряду.
Лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (3:1), «Вест Бромвич Альбион» (1:0), «Сандерленд» (1:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Сток Сити» (4:2).
В 20-м туре «Челси» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (0:2), но до этого матча выдал серию из 13 побед подряд.
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