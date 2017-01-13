Конте третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

На прошлой неделе прервалась 13-матчевая победная серия «Челси», но лондонцы все еще остаются лидерами и главными фаворитами чемпионата. Одна из основных причин взлета «синих» — вычурная для Англии схема 3−4−3, против которой долгое время никто не мог найти приема. «СЭ» рассказывает об особенностях этой тактической расстановки и примеряет ее на Массимо Карреру и «Спартак».