— В 2016 году «Астана» победила в чемпионате и Кубке Казахстана, впервые выиграла матч на групповом этапе Лиге Европы УЕФА. Это лучший сезон в вашей карьере?

— Назвать его самым лучшим я не могу, но один из лучших — это точно. У меня ведь были удачные сезоны с «Левски», когда мы выигрывали чемпионат и Кубок Болгарии, играли на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, доходили до ¼ финала Лиги Европы.

— В Казахстане вы выиграли все возможные титулы. Откуда берете мотивацию?

— Для меня главной мотивацией является повышение качества футбола, в который мы играем, и уровня футболистов. Хочу помочь «Астане» войти в число регулярных участников групповых стадий еврокубков, чтобы наша команда достигла среднеевропейского уровня. Мы стараемся совершенствоваться сами и помогать нашим игрокам прогрессировать с каждым днем.

— Как вам живется в Казахстане? Что самое непривычное по сравнению с Болгарией?

— Мы приехали в Казахстан работать. В «Астане» меня окружают добрые люди, я живу в прекрасном современном городе. Честно говоря, между Казахстаном и Болгарией не такая уж большая разница. Раньше ведь говорили, что Болгария — 16-я республика СССР, поэтому ни к чему не пришлось долго привыкать: я знал менталитет игроков, кухню, климат, язык.

— Вас признали лучшим тренером в Казахстане и одним из лучших — в Болгарии. Заслуженно?

— Всегда радует, когда ты получаешь признание, но одному этого достичь очень трудно. Если команда добивается побед и показывает хороший футбол, то тренер и игроки могут рассчитывать на индивидуальное признание. В «Астане» хорошее сочетание грамотного руководства, качественных футболистов и профессионального тренерского штаба, поэтому вполне нормально, когда кто-то из нашего клуба получает призы или попадает в символические сборные.

— Ваши успехи с «Астаной» не могли не заметить в Европе. В каком чемпионате хотели бы поработать?

— Каждый тренер хочет развиваться, попробовать свои силы в более сильных чемпионатах. Теоретически, если поступит предложение из топ-чемпионата, то, очевидно, стоит над ним подумать. Но на данный момент я сконцентрирован на успехах «Астаны» и думаю лишь о том, чтобы помочь нашей команде и ее футболистам прогрессировать дальше.

— Какие-то клубы выходили с вами на контакт?

— Было много информации, что-то было слухами, что-то — правдой. Но у меня есть контракт с «Астаной», и я хочу завершить ту работу, которую мы начали три года назад. У меня есть обязательства перед клубом, и я хочу выполнить их до конца.

— Сейчас говорят о возможном уходе Неманьи Максимовича в «Валенсию». Он дорос до уровня чемпионата «большой пятерки»? За какой клуб, на ваш взгляд, смог бы заиграть?

— Неманья провел последние два года в «Астане» на очень хорошем уровне, проявив себя в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаю, клуб и игрок смогут найти решение, которое устроит обе стороны. Если Максимович уйдет, то, конечно, «Астана» потеряет ключевого игрока. Однако если предложение устроит и Максимовича, и клуб, то его нужно отпустить.

— Джуниор Кабананга вызван в сборную ДР Конго на Кубок африканских наций. Как вы к этому относитесь?

— В этой ситуации мы ничего не можем сделать, это официальное окно ФИФА. Я рад, что футболист моей команды вызывается в сборную и будет участвовать в финальной стадии такого крупного турнира, как Кубок Африки. Кабананга пропустит часть предсезонных сборов, но я надеюсь, что в составе сборной он достойно подготовится и приедет к нам в хорошей форме и без травм.

— Почему ушел из команды ее капитан Танат Нусербаев?

— Танат является игроком очень хорошего уровня, он настоящий лидер, истинный капитан, который ответственно относится к своим обязанностям как на поле, так и за его пределами. Он всегда думает о развитии команды, на самом деле, он внес огромный вклад в наши успехи последних лет. Но в минувшем году Таната преследовали травмы, и он захотел поехать ближе к дому. Для нас это было не самое приятное решение, но тренерский штаб совместно с руководством клуба согласились отпустить Таната на юг Казахстана. Мы расстались друзьями.

— «Астана» подписала контракт с нападающим сборной Албании Аздреном Ллулаку. Охарактеризуйте этого футболиста.

— Нам было необходимо усиление атаке, поскольку мы должны забивать больше. Ллулаку здорово играл в последнем чемпионате Румынии, забив много мячей. Дадим ему шанс проявить себя в «Астане». У него есть необходимый набор качеств, наша же задача — поддержать его и постараться развить его сильные стороны. Посмотрим, что из этого получится.

— Получается перебор с легионерами. С кем придется расстаться?

— На данный момент на трансфер клубом выставлен полузащитник Агим Ибраими, на которого мы возлагали большие надежды. Увы, травмы не позволили ему в полной мере проявить себя. Остальные легионеры отправятся с командой на первый тренировочный сбор.

— Каких еще трансферных новостей ждать от «Астаны»? Какие позиции требуют усиления?

— В первую очередь, мы будем исходить из того, кто покинет команду зимой. Если уйдет Максимович, то нам нужен будет игрок, который сможет его достойно заменить в центре поля. Если кто-то другой покинет команду, также будем искать футболистов на вакантные позиции. Но нужно понимать, что нам нужны игроки, которые смогут повысить общий уровень, которые будут соблюдать командную дисциплину, смогут безболезненно влиться в коллектив. Это очень важно, потому что наша сильная сторона — это командная игра.

— В этом году «Астана» впервые сыграла на групповом этапе Лиги Европы. Какое событие запомнилось больше всего?

— Я рад, что мы второй год подряд смогли дойти до группового этапа одного из еврокубков. Это сумасшедшее достижение для нашего клуба. Если мы сможем каждый год играть в групповой стадии, это будет отличным результатом как для «Астаны», так и для всего Казахстана. Но самое важное событие, которое произошло в этой кампании на европейской арене — первая победа на групповом этапе, которая была одержана в домашнем матче против АПОЕЛа.

— Год назад вы вывели команду в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграли вничью с «Галатасараем», «Атлетико» и «Бенфикой». Какой матч вспоминаете с особым удовольствием и почему?

— Конечно, значимыми стали домашние ничьи с «Атлетико» и «Бенфикой». Нужно помнить, что испанцы вышли в финал Лиги чемпионов, а португальцы остановились в шаге от решающего матча.

— В сезоне 2005/06 вы вывели в Лигу чемпионов «Левски» и играли против «Челси», «Барселоны» и «Вердера». Вспомните какой-нибудь интересный случай из той кампании.

— Я хорошо помню тот сезон, он показал, как велика разница между топ-клубами и командами среднего уровня. Нам в группу попали действующие чемпионы Англии, Испании и Германии, сильнейших лиг Европы. Нам было интересно сыграть с ними. Отрадно, что футболисты «Левски» не боялись соперников, стараясь проявить себя в матчах против них с самой лучшей стороны. За год до этого мы вышли в ¼ финала Лиги Европы, но группа Лиги чемпионов — это более высокий уровень, особенно учитывая класс оппонентов.

— В сборной Болгарии вы работали с лучшими футболистами страны. Кто был самым талантливым?

— В Болгарии много талантливых игроков — Марин и Стилян Петровы, Димитар Бербатов, Станислав Манолев, Ивелин Попов и другие. Они все хорошие и интересные игроки, которые могли показать очень качественный футбол. Но сейчас многие сильные игроки национальной команды завершили карьеру.

— Ивелин Попов выступает за «Спартак». Как думаете, он полностью реализовал свой потенциал? Что мешает ему выйти на еще более высокий уровень?

— У Ивелина огромный потенциал. Он мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы, но, думаю, он и так может быть доволен своей карьерой.

— Вы играли и за «Левски», и за его самого принципиального соперника — софийский ЦСКА. Как к вам относятся болельщики этих клубов?

— Мой клуб — это «Левски»! За него я выступал девять лет, в ЦСКА же играл всего шесть месяцев. У меня были проблемы с директором «Левски», поэтому я был вынужден покинуть команду. Полагаю, сделал много хорошего для «Левски» и как футболист, и как тренер, поэтому у нас с болельщиками этой команды очень теплые отношения.

— Ваше прозвище — Мери. Кто вас первый так назвал? Это производное от имени или у него другая история?

— Это пошло с детства. Если честно, даже не помню, кто и почему первым меня так назвал. Но с того времени, это прозвище прикрепилось ко мне.

— Уже поставили следующую цель в карьере?

— Я не хочу смотреть далеко вперед. Сейчас нам необходимо сделать «Астану» сильнее, хорошо подготовиться к сезону, после чего решить поставленные перед клубом задачи — выиграть чемпионат и выйти в групповой этап одного из еврокубков. Если мы сможем сделать это снова, это будет невероятное достижение для нашей команды!