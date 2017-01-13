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Чжан Чэндун и 20 с лишним миллионов евро за него — теперь главный переход внутри Китая. «Хэбэй Форчун» скинул на счет «Бейцзин Гоань» двадцаточку за полузащитника сборной, чтобы было чуть легче жить с жестким лимитом: китайцев в составе обязательно должно быть шестеро.

Ниже пять коротких фактов, после которых даже максимальные траты «Анжи» на россиян в период несметного богатства клуба — пустяк.

27 лет

Чжан Чэндун — не молодая звезда, которая будет приносить пользу десяток сезонов и капитализироваться. Речь про игрока, который вряд ли мощно выстрелит и оправдает вложения.

0 голов

За сборную Китая самый дорогой китайский игрок не забивал, хотя играл 23 раза. Он дебютировал в национальной команде семь лет назад против Португалии с Криштиану Роналду. Как раз Португалия для Чэндуна — самая результативная страна: в трех португальских клубах за три сезона он забил 15 мячей.

17 матчей

В Европе Чжан редко был основным игроком. 17 игр в среднем за евросезон для Португалии, Германии и Испании — мало. В «Мафре» (вторая португальская лига), «Лейрии» и «Бейра-Маре» (высшая) получалось более-менее, во второй бундеслиге за «Айнтрахт» из Брауншвейга он сыграл только 12 матчей, за «Райо Вальекано» — 4, только один в примере. В Испанию Чэндун уезжал из «Бейцзинь», туда же после неудачного сезона и вернулся.

20,4 миллиона евро

«Бейцзинь» продал Чжана с идеальной выгодой: теперь у его бывшей команды есть лишняя возможность докупить звезду из Европы к Бураку Йилмазу и Ренато Аугусто, а у главного тренера новой — «Хэбэя» — видимо, меньше лимитных проблем. Этот главный — Мануэль Пеллегрини, китайцами ему нужно дополнять Лавесси, Жервиньо и Гаэля Какута.

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