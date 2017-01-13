За кого в Китае выкинули 20 млн евро. Почему наш лимит и переплаты — пустяк
Покупками из Европы китайцам удивить уже сложно, трансферы внутри Китая — все еще
что-то невообразимое.
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Видимо, что-то случилось...
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Чжан Чэндун и 20 с лишним миллионов евро за него — теперь главный переход внутри Китая. «Хэбэй Форчун» скинул на счет «Бейцзин Гоань» двадцаточку за полузащитника сборной, чтобы было чуть легче жить с жестким лимитом: китайцев в составе обязательно должно быть шестеро.
Ниже пять коротких фактов, после которых даже максимальные траты «Анжи» на россиян в период несметного богатства клуба — пустяк.
27 лет
Чжан Чэндун — не молодая звезда, которая будет приносить пользу десяток сезонов и капитализироваться. Речь про игрока, который вряд ли мощно выстрелит и оправдает вложения.
0 голов
За сборную Китая самый дорогой китайский игрок не забивал, хотя играл 23 раза. Он дебютировал в национальной команде семь лет назад против Португалии с Криштиану Роналду. Как раз Португалия для Чэндуна — самая результативная страна: в трех португальских клубах за три сезона он забил 15 мячей.
17 матчей
В Европе Чжан редко был основным игроком. 17 игр в среднем за евросезон для Португалии, Германии и Испании — мало. В «Мафре» (вторая португальская лига), «Лейрии» и «Бейра-Маре» (высшая) получалось
20,4 миллиона евро
«Бейцзинь» продал Чжана с идеальной выгодой: теперь у его бывшей команды есть лишняя возможность докупить звезду из Европы к Бураку Йилмазу и Ренато Аугусто, а у главного тренера новой — «Хэбэя» — видимо, меньше лимитных проблем. Этот главный — Мануэль Пеллегрини, китайцами ему нужно дополнять Лавесси, Жервиньо и Гаэля Какута.
43 раза
Рыночная стоимость — она сейчас в Китае никого не волнует, это да — превышена в 43 раза. 475 000 евро Чжан Чэндун стоит на самом деле. В остальном мире, где есть финансовый
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