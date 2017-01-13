Отказавший «Зениту». Что нужно знать о потенциальном новичке «Кайрата» Вилли Евсееве
«Кайрат» готовится к сезону в Турции. На просмотре в команде находятся ганец Офосу Аппиа и уроженец Казахстана Вилли Евсеев. О последнем чуть более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
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Вилли Евсеев родился в Казахстане, в Темиртау. В 1993 году вместе с родными перебрался в Германию. Семье надо было на
По признанию Евсеева, предпочитает играть на позиции «десятки», то есть под нападающими, в роли подносчика снарядов чувствует лучше, чем на любом другом месте, хотя не отказывается сыграть на фланге, если в этом нуждается тренер и команда. Кстати, товарищеский матч с «Кукеси» потенциальный новичок кайратовцев провел на излюбленной позиции.
Евсеев — достаточно техничный игрок, отлично действует левой ногой. Способен идти в обыгрыш. Также ему нравится игра в пас. Поэтому лучше себя чувствует в «партере», нежели на «втором этаже». Хотя не отрицает того, что нужно подтягивать игру головой.
Поначалу у Евсеева карьера шла по возрастающей. Юношеские сборные Германии (U-17, U-18), «Ганновер», «Винер Нойштадт», «Вольфсбург», «Нюрнберг». Но надолго задержаться в Бундеслиге не довелось. Одна из основных причин — травмы.
Правда, хороший опыт получил в «Австрии», где выступал за «Винер Нойштадт». Не сразу заиграл, но постепенно все чаще начал попадать в состав и, в общей сложности, провел 20 игр. В восьми из них выходил в основном составе. Голов не забил, зато заработал четыре предупреждения.
Не получилось и в «Вольсфурге», за его вторую команду играл по «большим праздникам», принял участие всего в четырех играх, проведя в общей сложности на поле 57 минут.
К его чести нужно сказать, Вилли никогда не гнался за большими деньгами. Они для него играли второстепенную роль, тогда как сам футболист хотел получать больше игрового времени. Например, в 2014 году у него была возможность перейти в «Зенит», однако полузащитник не терял надежды заиграть в Германии, на более высоком уровне.
В свое время Евсеева звали в юношескую сборную России, и также был вынужден отказать, поскольку уже выступал за немецкую. При этом готов был выбрать Россию ради выступления в национальной сборной. Увы, вызова не дождался. В то же время не прочь был выступать и за сборную Казахстана, опять же не торопятся ему делать гражданство, что неудивительно. С момента вступления Казахстана в УЕФА, через главную команду страны прошли немало натурализованных футболистов, не принесших никакой пользы за редким исключением. А если пройдет просмотр в «Кайрате» и в ходе сезона докажет свою состоятельность, не исключено, еще получит шанс надеть майку национальной сборной. Все в его руках.
Напомним, что «Кайрат» проводит
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