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13 января 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит трансфер Комана

«Ювентус» получил заверения от «Баварии», что мюнхенский клуб полностью выкупит трансфер нападающего Кингсли Комана, который выступает в Германии на правах аренды.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, накануне по этому вопросу встретились руководители «Ювентуса» Беппе Маротта и Фабио Паратичи с агентом ФИФА Джованни Бранчини и посредниками из стана немецкого клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «Баварии» Карло Анчелотти не рассчитывает на Комана, однако, по данным итальянского издания, представители мюнхенской команды заверили, что выкупят трансфер игрока. «Бавария» имеет право выкупить футболиста за € 20 млн.

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