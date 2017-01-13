«Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит трансфер Комана

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, накануне по этому вопросу встретились руководители «Ювентуса» Беппе Маротта и Фабио Паратичи с агентом ФИФА Джованни Бранчини и посредниками из стана немецкого клуба.



Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «Баварии» Карло Анчелотти не рассчитывает на Комана, однако, по данным итальянского издания, представители мюнхенской команды заверили, что выкупят трансфер игрока. «Бавария» имеет право выкупить футболиста за € 20 млн.