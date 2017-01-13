Манолева в «Астане» не будет
Игрок софийского ЦСКА Станислав Манолев, которого болгарские СМИ связывали с переходом в «Астану», останется в действующем клубе, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Ранее сообщалось, что бывший футболист английского «Фулхэма» присоединится к подопечным Станимира Стойлова на январских сборах «Астаны». По информации сайта sportal.bg, Манолев решил остаться в ЦСКА (София). Также сообщалось, что интерес к 31-летнему защитнику проявляли российские команды.
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