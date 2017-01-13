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13 января 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Манолева в «Астане» не будет

Игрок софийского ЦСКА Станислав Манолев, которого болгарские СМИ связывали с переходом в «Астану», останется в действующем клубе, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Игрок софийского ЦСКА Станислав <span class=error>Манолев</span> которого болгарские СМИ связывали с переходом в <span class=error>Астану</span> останется в действующем клубе сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Ранее сообщалось, что бывший футболист английского «Фулхэма» присоединится к подопечным Станимира Стойлова на январских сборах «Астаны». По информации сайта sportal.bg, Манолев решил остаться в ЦСКА (София). Также сообщалось, что интерес к 31-летнему защитнику проявляли российские команды.

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