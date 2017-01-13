«Ювентус» начал переговоры о трансфере Де Шильо

Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Ди Марцио.



Представители «Ювентуса» встретились с агентом футболиста и обсудили возможный переход Де Шильо. Главная задача сторон — договориться с игроком, а затем сесть за стол переговоров с «Миланом», в надежде что россонери захотят продать защитника. Сделка если и состоится, то только после окончания сезона-2016/17.



Контракт 24-летнего Де Шильо истекает летом 2018 года. Оценивается футболист в € 8,5 млн.