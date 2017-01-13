«Ювентус» начал переговоры о трансфере Де Шильо
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо нужен туринскому «Ювентусу».
Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Ди Марцио.
Представители «Ювентуса» встретились с агентом футболиста и обсудили возможный переход Де Шильо. Главная задача сторон — договориться с игроком, а затем сесть за стол переговоров с «Миланом», в надежде что россонери захотят продать защитника. Сделка если и состоится, то только после окончания сезона-2016/17.
Контракт 24-летнего Де Шильо истекает летом 2018 года. Оценивается футболист в € 8,5 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter