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13 января 2017, 12:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» начал переговоры о трансфере Де Шильо

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо нужен туринскому «Ювентусу».

Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Ди Марцио.

Представители «Ювентуса» встретились с агентом футболиста и обсудили возможный переход Де Шильо. Главная задача сторон — договориться с игроком, а затем сесть за стол переговоров с «Миланом», в надежде что россонери захотят продать защитника. Сделка если и состоится, то только после окончания сезона-2016/17.

Контракт 24-летнего Де Шильо истекает летом 2018 года. Оценивается футболист в € 8,5 млн.

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