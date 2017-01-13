Габигол смотрит в спину Пиоли

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30 МИЛЛИОНОВ НА СКАМЕЙКЕ

Когда «Интер» приобрел почти за 30 миллионов евро олимпийского чемпиона, форварда национальной сборной Бразилии (4 матча, 2 гола), «нового Неймара», и так далее, казалось, что претензии китайских владельцев клуба на чемпионство — не пустые слова. В гонке за футболиста миланцам удалось обойти даже «Ювентус».

И удивительно, что Габигол до сих пор сидит на скамейке запасных: позади половина сезона, а он сыграл всего 21 минуту в трех матчах.

Травмы? Нет, здоров. Ссорится с тренером, капризничает молодой миллионер? Опять мимо: скромный парень, в скандалах не замечен.

Тогда, наверное, проигрывает конкуренцию партнерам? Тренеры клуба утверждают именно это. С ними был согласен и сам форвард, но лишь поначалу: он критически оценивает первое время своей работы в команде, однако уверяет, что этот период давно прошел.

Судя по тем минутам, что нападающий провел на поле, он прав: скорость и быстрота принятия решений у него точно есть, дриблинг и смелость его использовать даже против двоих соперников — тоже, с мячом охотно расстается, если это нужно команде. Даже пасы «рабоной» не стесняется отдавать.

Почему же он не выходит на поле?

ИСТОРИЯ НЕЛЮБВИ

Покупку инициировал еще Манчини. С тренером «Интер» расстался, но нападающего покупать не раздумал. Однако де Бур игнорировал Габигола — при нем бразилец вышел на поле только однажды. Очевидно, что тренер себе не враг, а тем более — два таких разных специалиста, ведь сейчас отвечать на вопрос «почему» приходится уже другому наставнику. И каждый раз ответы сводятся к следующему: «Кто лучше готов к игре — определяю я». Получается, что бразилец готов лишь на четыре минуты — это максимум, что предоставил форварду Пиоли.

Бразильца не замечал даже Стефано Веккио, возглавлявший команду в период безвластия после отставки де Бура. «Интер» играл против «Кротоне» (3:0), но места в составе Габиголу не нашлось и тогда. Среди первой шестерки команд чемпионата, в которую «Интер», кстати говоря, не входит, меньше черно-синих забил только «Милан» (28 мячей против 30), но у команды Монтеллы есть еще в запасе игра в Болонье. И даже при таких голевых показателях команды Габигол не играет.

На позиции бразильца в «Интере» есть Кандрева, также приобретенный прошлым летом за 23 миллиона евро. Антонио футболист незаурядный, однако он не олимпийский чемпион, и ему не 20 лет. Да, он играл в «Лацио» под руководством Пиоли, но с де Буром-то не пересекался, а между тем голландец тоже предпочитал его Габиголу.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ?

Встречаются утверждения о неготовности бразильца проводить 90 минут, и, как следствие, отсутствие опыта. Верно, во всех проведенных им играх основной сборной Габриэл либо выходил на замену, либо был заменен. Однако нелишне заметить, что у Бразилии есть форварды и помимо него, а в олимпийской сборной он чаще проводил полные матчи.

Некоторые эксперты считают, что бразилец не соответствует уровню «Интера». Плюс традиционные в адрес южноамериканцев упреки в лени и желании играть на «чистых» мячах. Но сказать, что Габигол ленился в те двадцать минут, что он провел за «Интер», никак нельзя, а кто старое помянет — тому бутсы на гвоздь. В любом случае, он выглядел ничуть не хуже уровня того «Интера», который олицетворяли Паласио и Эдер, выходящие на замену.

Партнеры по команде говорят о его игровом таланте, но замечают, что бразильцы в Европе адаптируются медленно. Это верно, но разве половина чемпионата — мало? Привыкнуть к европейскому футболу непросто, но разучиться-то играть в футбол невозможно. Да и как привыкать, если нет игровой практики?

Примечательно, что сам бразилец ведет себя очень корректно. Его высказывания оптимистичны и, похоже, искренние.

Весь негатив выплескивает агент игрока, Вагнер Рибейру. Через прессу он сначала задавал руководству «Интера» прямые вопросы, а потом и просто перешел в атаку: «Интер» унижает его, так делать нельзя. Не знаю, почему Габриэл не играет. Похоже, этого не знают и в клубе. У него пятилетний контракт, но не может же он вообще не выходить на поле! Мы же говорим об олимпийском чемпионе и форварде сборной!

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Слухи уже отправляют Габриэла в «Фиорентину», «Ливерпуль», бразильские клубы, но более опытные соотечественники советуют Габиголу ждать.

Жилберту да Силва, который провел в «Интере» всего две игры и, не выдержав чужой обстановки, вернулся на родину, посоветовал ему остаться в «Интере» и спокойно работать: «Просто нужно время для адаптации. Очень трудно привыкнуть к европейскому чемпионату после бразильского, особенно если ты был там идолом. Я в свое время сделал ошибку, не проявив терпения. Если бы можно было вернуться в то время, я бы не покинул «Интер».

Ему вторит и недавний партнер Габигола по миланскому клубу Фелипе Мелу: «Все, что сейчас нужно Габриэлу — не дергаться. Бразильцу адаптироваться в серии А трудно. Вспомните Рикардо Оливейру — он везде забивал кучу голов, а в Италии заиграть не смог. Сейчас “Интер” не унижает Габриэла, он бережет его».

Пиоли уверяет, что Габигол безусловно будет иметь игровую практику и сможет расти в «Интере», ему нужно просто потерпеть некоторое время. Бразилец, слушая и читая все это, духом не падает, а если и случаются приступы хандры, то находит утешение в дружеских объятиях Миранды.

Возможно, соотечественники и тренер правы, и вопрос лишь в психологии. Требуется привыкание, спокойствие, терпение. И вот олимпийский чемпион и форвард сборной Бразилии видит главного тренера своего клуба все так же лишь со спины, поскольку сидит в запасе на скамейке.

Форвард пропустил слишком много. «Интер», в свою очередь, в первом круге упустил слишком много. И вторая половина чемпионата — самое время повернуться к Габиголу лицом.