Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ»

Как сообщает L’Equipe, в 23-летнем футболисте заинтересован «ПСЖ».



Ранее в СМИ сообщалось, что футболист сборной Бельгии попал в сферу интересов «Вест Хэма», который выразил желание взять Батшуайи в аренду. Однако позже главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что против такого варианта, так как видит в нём замену Диего Косте на случай травмы или дисквалификации.



В текущем сезоне форвард провёл за «Челси» 17 матчей, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.