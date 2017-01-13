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13 января 2017, 12:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может продолжить карьеру во Франции, где выступал ранее в «Марселе».

Как сообщает L’Equipe, в 23-летнем футболисте заинтересован «ПСЖ».

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист сборной Бельгии попал в сферу интересов «Вест Хэма», который выразил желание взять Батшуайи в аренду. Однако позже главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что против такого варианта, так как видит в нём замену Диего Косте на случай травмы или дисквалификации.

В текущем сезоне форвард провёл за «Челси» 17 матчей, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

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