10 фактов о европейском футбольном сезоне, которые вас удивят

Во многих европейских чемпионатов сыграно больше половины матчей. В некоторых странах взяли традиционную паузу в ожидании подходящей для футбола погоды. В общем, сейчас довольно подходящее время, чтобы оценить всевозможную статистическую информацию о текущем сезоне. Некоторые цифры действительно удивляют и могут стать поводом для более подробного изучения команд.



«Ницца» играет в пас точнее, чем «Барселона»

Команда Люсьена Фавра не проиграла «ПСЖ» на выезде и сохраняет первое место в чемпионате после половины дистанции. Марио Балотелли часто забивает, часто удаляется с поля и не менее часто дерзит. Алассан Плеа стал открытием Лиги 1. За этими общеизвестными фактами легко не заметить главного — «Ницца» демонстрирует очень необычный футбол.



Когда на вершине оказывается аутсайдер, обычно это связано с отличной игрой в обороне, грамотными контратаками и пренебрежением к владению мячом. Но «Ницца» играет от себя и стремится доминировать в каждом матче. Команда на втором месте во Франции по владению мячом (после «ПСЖ»), а по точности передач — на втором в Европе! Почти 88% точности паса — удивительный результат для команды, в которой ключевую роль в организации игры получил 22-летний и пока нераскрученный Вилан Сиприен.



«Барселона» отстала от «Ниццы» не сильно, всего на один процент, но этого достаточно, чтобы не попасть в первую пятёрку команд по точности паса.



«Наполи» на третьем месте в Европе по точности передач

Раз уж мы заговорили об игре в пас, есть ещё одна команда, которую неожиданно видеть так высоко. «Наполи» по этому показателю идёт на третьем месте среди всех европейских чемпионатов. Команда Сарри допускает чуть больше брака в передачах, чем «Ницца», но всё равно меньше «Барселоны», «Реала» и «Баварии». Правда, во многом эта точность достигается катанием мяча без продвижения вперёд. В тройке лучших у «Наполи» связка центральных защитников Кирикеш — Кулибали и Жоржиньо, который работает у Сарри метрономом.





«Барселона» играет головой хуже всех в Европе

Хотя, казалось бы, эпоха хоббитов в Каталонии уже частично миновала… Но нет, «Барса» так же принципиально держит мяч внизу. Всего восемь с половиной выигранных воздушных единоборств в среднем за матч — меньше ни у кого нет.



А чаще всех в Европе головой играют футболисты «Ингольштадта». Да и вообще первые пять мест оккупированы немецкими клубами. Ни одного английского в десятке — это лучшее доказательство того, что АПЛ изменилась.



«Манчестер Юнайтед» фолит больше других топ-клубов

В первой десятке команд, чаще других зарабатывающих предупреждения и удаления, больших клубов нет. Это рейтинг для «Алавеса», «Эмполи», «Уотфдора» и так далее. «Манчестер Юнайтед» в нём занимает 11-е место, и это намного выше других топов. 46 предупреждений и 1 удаление в чемпионате.



Что ещё интересно в статистике карточек «Юнайтед»: она не соответствует количеству фолов. По количеству фолов команда Моуринью не попадает и в 50 самых грубых в Европе, но нарушения игроков «Юнайтед» чаще, чем у других клубов, оказываются причиной жёлтых карточек.



«Лестер» — в десятке худших по владению мячом в Европе

Конечно, чемпионы Англии играют от соперника, но не до такой же степени! Увы, до такой. Речь о пятёрке топ-лиг: Англии, Франции, Италии, Германии и Испании. Из 98 команд, которые играют в этих лигах, «Лестер» опередил всего семь. Кстати, в точности паса «Лестер» также верен себе: у команды Раньери также место в десятке худших. Странно, вроде бы всё, как и год назад, кроме результата. Если серьёзно искать причины в статистических данных, напрашивается проблема отборов. В прошлом году «Лестер» лидировал по отборам мяча, сейчас — в середине таблицы по этому показателю. Это меняет качество моментов, которые создаются у ворот Шмейхеля.



Снова владение: «Зенит» лучше «Арсенала»

«Зенит» с небольшим отрывом лидирует в РФПЛ по владению мячом. Больше 57%, и по этому показателю они входят в десятку лучших европейских команд. В которой, кстати, нет «Арсенала». Уже неоднократно замечено, что Венгер, не отказываясь полностью от своей философии, всё чаще готов играть вторым номером в отдельно взятом матче. В итоге «Арсенал» уже несколько лет подряд владеет мячам всё меньше. В Англии лондонцы сейчас занимают по этому показателю четвёртое место. Интересно, что они уступают из российских команд не только «Зениту», но и «Спартаку». Правда, совсем немного.



Другой неожиданный факт: преимущество во владении «Боруссии» Д над «Манчестер Сити». Притом что Гвардиола не меняет своих принципов (о чём уже не раз говорил), Томас Тухель дорожит мячом ещё больше. «Боруссия» с 61% очень отстаёт от «Баварии», но и серьёзно оторвалась от третьего места.



Немецкие команды играют на перехватах чаще других

Вот как выглядит пятёрка европейских команд, которые перехватывают мяч чаще всего: «Майнц», «Шальке», «Айнтрахт», «Вердер», «Лейпциг». В десятке всего одна команда не из Германии — «Малага». Бундеслига — флагман Европы в тренде на уменьшение единоборств и увеличение перехватов. Такая игра позволяет команде лучше поддерживать предпочитаемый ритм игры и не выпадать после неудачных действий.



Эмиль Форсберг ассистирует лучше, чем Месут Озил

На самом деле, Озил не лидер даже в «Арсенале». Там на раздаче Алексис Санчес: 7 голевых передач. При 13 голах. Санчес тащит. Но прогресса Форсберга это не отменяет. У него 8 ассистов и второе место в европейском рейтинге, сразу после Кевина де Брёйне. 4 из 8 результативных пасов достались Тимов Вернеру.



Из других неожиданных игроков в этом списке можно отметить Мауро Икарди. Центральный нападающий «Интера» отдал 6 голевых передач. В РФПЛ этого хватило бы, чтобы разделить первое место с Квинси Промесом, но в Италии Кальехон, Гамшик и Фелипе Андерсон опережают Икарди.



Илья Кутепов играет на перехватах чаще всех

У него почти 5 перехватов в среднем за матч. Это лучший показатель, если взять топ-шесть европейских лиг. Неожиданно? А на втором месте с солидным отставанием ещё одна неожиданность: Тьяго Алькантара. А вот Н’Голо Канте, которого так не хватает «Лестеру», ухудшил свои показатели по сравнению с прошлым сезоном: 6 отборов и перехватов за игру, хотя год назад было почти 10 отборов и перехватов за игру. Впрочем, 6 — это тоже очень много.



Роналду бьёт по воротам больше всех

Даже чаще, чем Ибрагимович, который очень много берёт на себя. И да, чаще, чем Месси. С другой стороны, по меркам прошлогоднего Роналду, 6 ударов за матч — это довольно скромно. Он постепенно уменьшает количество ударов по воротам, в то время как Месси увеличивает (сейчас 5 за матч). Так что хоть в чём-то эти двое идут навстречу друг другу.