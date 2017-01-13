Игрок «Арсенала» Зелалем зимой не перейдёт в «Боруссию» Д

Ранее сообщалось, что наставник немецкого клуба Томас Тухель заинтересован в переходе этого футболиста, однако информация была опровергнута тренером.



«Переход Зелалема сейчас? Нет, он не перейдёт в “Боруссию”, насколько я могу знать об этом. Наш нынешний состав продолжает прогрессировать», — приводит слова Тухеля ESPN.



По итогам 20 туров чемпионата Англии Зелалем не принял участия ни в одном матче.



Действующее соглашение Зелалема с «канонирами» рассчитано до лета 2017 года.