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13 января 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрок «Арсенала» Зелалем зимой не перейдёт в «Боруссию» Д

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гедион Зелалем в зимнее трансферное окно не перейдёт в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что наставник немецкого клуба Томас Тухель заинтересован в переходе этого футболиста, однако информация была опровергнута тренером.

«Переход Зелалема сейчас? Нет, он не перейдёт в “Боруссию”, насколько я могу знать об этом. Наш нынешний состав продолжает прогрессировать», — приводит слова Тухеля ESPN.

По итогам 20 туров чемпионата Англии Зелалем не принял участия ни в одном матче.

Действующее соглашение Зелалема с «канонирами» рассчитано до лета 2017 года.

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