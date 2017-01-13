Хижниченко интересен солигорскому «Шахтеру»
Как стало известно Tribuna.com, солигорский «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Тобола» и сборной Казахстана Сергею Хижниченко.
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В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана. За сборную провел 39 матчей и забил 8 мячей.
Напомним, что Хижниченко, выступая за карагандинский «Шахтер», забил в ворота БАТЭ в 2013 году в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
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