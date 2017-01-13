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13 января 2017, 12:01 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Хижниченко интересен солигорскому «Шахтеру»

Как стало известно Tribuna.com, солигорский «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Тобола» и сборной Казахстана Сергею Хижниченко.

Как стало известно Tribuna.com <span class=error>солигорский</span> Шахтер проявляет интерес к форварду Тобола и сборной Казахстана Сергею <span class=error>Хижниченко</span>. Увеличить
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В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана. За сборную провел 39 матчей и забил 8 мячей.

Напомним, что Хижниченко, выступая за карагандинский «Шахтер», забил в ворота БАТЭ в 2013 году в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

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