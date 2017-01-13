Билич: Пайет не будет тренироваться с «Вест Хэмом»

Об этом заявил главный тренер «молотобойцев» Славен Билич. Накануне хорват сообщил, что француз не хочет играть в команде.



«До тех пор, пока он не изменит своего отношения, его не будет в команде, и Пайет не будет тренироваться с “Вест Хэмом”. Но мы не собираемся его продавать. Я ожидаю, что он вернётся, проявит решимость и приверженность к команде, как команда сделала для него», — цитирует Билича Sky Sports.