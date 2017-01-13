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13 января 2017, 11:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Билич: Пайет не будет тренироваться с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет не сможет тренироваться с первой командой.

Об этом заявил главный тренер «молотобойцев» Славен Билич. Накануне хорват сообщил, что француз не хочет играть в команде.

«До тех пор, пока он не изменит своего отношения, его не будет в команде, и Пайет не будет тренироваться с “Вест Хэмом”. Но мы не собираемся его продавать. Я ожидаю, что он вернётся, проявит решимость и приверженность к команде, как команда сделала для него», — цитирует Билича Sky Sports.

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