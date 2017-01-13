Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» с зарплатой €20 млн в год

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летний турок дал согласие на переход, в настоящее время руководство китайского клуба ведет переговоры с «Барселоной» о сумме трансфера.

Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб 21 матч, в котором забил 11 голов и отдал семь голевых передач.