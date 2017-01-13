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13 января 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» с зарплатой €20 млн в год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Арда Туран согласовал трехлетний контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа» с зарплатой €20 млн в год. Об этом сообщает турецкая газета Fanatik.

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29-летний турок дал согласие на переход, в настоящее время руководство китайского клуба ведет переговоры с «Барселоной» о сумме трансфера.

Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб 21 матч, в котором забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

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