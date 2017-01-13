Поль Погба: Матчи с «Ливерпулем» важнее для нас, чем дерби с «Сити»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поставил матчи с «Ливерпулем» выше по значимости, чем дерби с «Сити».
«История противостояния хорошо известна. Это большое дерби, оно важнее, чем дерби с «Манчестер Сити». Атмосфера на играх всегда особая.
Набрать три очка хочется в любом матче, но когда играешь с «Ливерпулем» — особенно, — сказал Погба в программе The Premier League Show на BBC.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 21-м туре
Напомним, в игре команд в первом круге 17 октября на «Энфилде» была зафиксирована нулевая ничья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter