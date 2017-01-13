Сергей Малый: У «Тобола» серьезный потенциал для борьбы за высокие места
«Тобол» продолжает подготовку к новому сезону. Одним из тех, кто пополнил состав костанайского клуба, стал защитник национальной сборной Казахстана Сергей Малый. Прошлый сезон центрдеф провел в «Астане», вместе с которой выиграл чемпионат, Кубок Казахстана и выступил в групповой стадии Лиги Европы.
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В интервью корреспонденту республиканского
— Сергей, «Тобол» был единственным вариантом продолжения игровой карьеры?
— Так вышло, что появился вариант с «Тоболом», и я, в
— Как влились в новый коллектив?
— В принципе, большинство игроков «Тобола» я знаю, поэтому с психологической точки зрения сложностей не возникло. Но еще есть, над чем работать, доказывать свою профпригодность.
— Команда Омари Тетрадзе — в какой футбол она будет играть?
— Я лишь неделю работаю с командой, поэтому
— Способен ли в новом сезоне «Тобол» составить конкуренцию «Астане» и «Кайрату» в борьбе за чемпионство?
— Думаю, что потенциал команды очень серьезный, поскольку здесь собраны игроки не слишком возрастные и с высокой квалификацией.
— Кто в состоянии стать новым лидером в обновленном «Тоболе»?
— Исходя из того, что я вижу сейчас, — есть Томаш Шимкович, который на данный момент является капитаном, и мне кажется, что он будет ведущим игроком нашей команды.
— Как проходит
— Нагрузки приличные, бывают трехразовые тренировки. С утра в 7:00 у нас зарядка, затем — две тренировки, а иногда бывает и тренажерный зал после всего этого рабочего дня. В принципе, сборы проходят в обычном режиме. Мы ставим серьезные задачи, поэтому, чтобы их выполнять, нужно хорошо работать.
— В товарищеском матче в рамках УТС с албанским «Фламуртари» Вы играли в форме Сергея Хижниченко. Расскажите, почему так вышло?
— Мы с ним друзья и хорошо общаемся. Когда я увидел, что форма Сергея свободна, с радостью одел ее, поскольку у нас очень теплые отношения с Хижниченко, и это способствовало тому, что играл в его футболке.
— А могло ли это поспособствовать тому, что уже в первой игре Вы открыли счет забитым за «Тобол» мячам?
— Как верующий человек, скажу, что все случается, потому что Бог благ и милостив. Только поэтому
— Ярким впечатлением прошлого сезона стало выступление «Астаны» в группе Лиги Европы. Казахстанский клуб набрал пять очков, но выйти из группы не получилось. Что помешало «Астане» пройти в
— Мне кажется, что не хватило домашних побед. Если бы обыграли «Олимпиакос» и «Янг Бойз», тогда шансов было бы больше. К сожалению, наши конкуренты в родных стенах у нас выиграли и, наверное, поэтому мы не вышли из группы.
— Кто, по Вашему мнению, был лучшим игроком Казахстанской
— Если честно, не задумывался над этим. Очень сильные исполнители у «Кайрата». Андрей Аршавин в прошедшем сезоне показал, что он игрок очень высокого уровня, и многих побед «Кайрат» добился именно благодаря ему. Также важно проводить чемпионат стабильно, ровно, и это решающий фактор. Я бы отметил еще Рохера Каньяса. На мой взгляд, это два игрока в двух ведущих клубах, которые могли бы претендовать на звание лучшего футболиста сезона.
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