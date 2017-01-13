Сергей Малый: У «Тобола» серьезный потенциал для борьбы за высокие места

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Сергей Малый поделился впечатлениями от перехода в новый клуб и задачах на 2017 год.



— Сергей, «Тобол» был единственным вариантом продолжения игровой карьеры?

— Так вышло, что появился вариант с «Тоболом», и я, в общем-то, спокойно отнесся к тому, чтобы перейти в другую команду. Других вариантов, наверное, и не было.



— Как влились в новый коллектив?

— В принципе, большинство игроков «Тобола» я знаю, поэтому с психологической точки зрения сложностей не возникло. Но еще есть, над чем работать, доказывать свою профпригодность.



— Команда Омари Тетрадзе — в какой футбол она будет играть?

— Я лишь неделю работаю с командой, поэтому каких-то серьезных выводов сделать не могу. Считаю, что Омари Михайлович — очень порядочный человек, и отношение к футболистам у него серьезное. Вместе с тем, он очень уважительно относится ко всем игрокам. Относительно стиля игры — мы его пока только нарабатываем. Будем стараться играть в довольно агрессивный футбол и действовать дисциплинированно.



— Способен ли в новом сезоне «Тобол» составить конкуренцию «Астане» и «Кайрату» в борьбе за чемпионство?

— Думаю, что потенциал команды очень серьезный, поскольку здесь собраны игроки не слишком возрастные и с высокой квалификацией.



— Кто в состоянии стать новым лидером в обновленном «Тоболе»?

— Исходя из того, что я вижу сейчас, — есть Томаш Шимкович, который на данный момент является капитаном, и мне кажется, что он будет ведущим игроком нашей команды.



— Как проходит учебно-тренировочный сбор «Тобола»? Насколько серьезные нагрузки даются на этом УТС?

— Нагрузки приличные, бывают трехразовые тренировки. С утра в 7:00 у нас зарядка, затем — две тренировки, а иногда бывает и тренажерный зал после всего этого рабочего дня. В принципе, сборы проходят в обычном режиме. Мы ставим серьезные задачи, поэтому, чтобы их выполнять, нужно хорошо работать.



— В товарищеском матче в рамках УТС с албанским «Фламуртари» Вы играли в форме Сергея Хижниченко. Расскажите, почему так вышло?

— Мы с ним друзья и хорошо общаемся. Когда я увидел, что форма Сергея свободна, с радостью одел ее, поскольку у нас очень теплые отношения с Хижниченко, и это способствовало тому, что играл в его футболке.



— А могло ли это поспособствовать тому, что уже в первой игре Вы открыли счет забитым за «Тобол» мячам?

— Как верующий человек, скажу, что все случается, потому что Бог благ и милостив. Только поэтому что-то получается.



— Ярким впечатлением прошлого сезона стало выступление «Астаны» в группе Лиги Европы. Казахстанский клуб набрал пять очков, но выйти из группы не получилось. Что помешало «Астане» пройти в плей-офф?

— Мне кажется, что не хватило домашних побед. Если бы обыграли «Олимпиакос» и «Янг Бойз», тогда шансов было бы больше. К сожалению, наши конкуренты в родных стенах у нас выиграли и, наверное, поэтому мы не вышли из группы.



— Кто, по Вашему мнению, был лучшим игроком Казахстанской Премьер-Лиги в 2016 году?

— Если честно, не задумывался над этим. Очень сильные исполнители у «Кайрата». Андрей Аршавин в прошедшем сезоне показал, что он игрок очень высокого уровня, и многих побед «Кайрат» добился именно благодаря ему. Также важно проводить чемпионат стабильно, ровно, и это решающий фактор. Я бы отметил еще Рохера Каньяса. На мой взгляд, это два игрока в двух ведущих клубах, которые могли бы претендовать на звание лучшего футболиста сезона.