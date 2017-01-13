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13 января 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Нойер в компании великих немцев: от Беккенбауэра до Кана

Партнер «СЭ» по Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) немецкий Kicker составил рейтинги лучших футболистов бундеслиги и немецких игроков, выступающих за пределами страны.

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КАЙЗЕР И ОСТАЛЬНЫЕ

У немцев все должно быть аккуратно разложено по полочкам. Вот и авторитетнейший Kicker, можно сказать, навел порядок в хозяйстве, которое постоянно обозревает — а именно, в очередной раз назвал лучших по амплуа футболистов бундеслиги и немецких легионеров за первую половину сезона-2016/17. Как обычно, игроки определялись в четыре группы — «мировой класс», «международный класс», «в ближайшем кругу» и «в поле зрения». Kicker представляет подобные полугодовые рейтинги с января 1956 года и, разумеется, в них имеются свои рекордсмены. Чаще всех в самый престижный «мировой класс» попадал Беккенбауэр — 27 раз. На солидном удалении от него Зеелер (14), Фогтс (11), Г. Мюллер и Шумахер (по 9). Затем дружная пятерка в составе Шнеллингера, Оверата, Румменигге, Кана и Нойера (все по 8).

Нынешний баварский вратарь присоединился к легендарной компании нынешней зимой, когда Kicker в очередной раз назвал его лучшим голкипером бундеслиги. Баварский вратарь отыграл все 16 матчей текущего чемпионата, 2 кубковые встречи, 5 поединков Лиги чемпионов и каждый раз выглядел солидно, надежно. Кроме него в «мировой класс» из коллег по амплуа на этот раз никто не попал. А вот в «международном вагоне» тесно — в нем один за другим расположились Хорн («Кельн»), Бюрки («Боруссия» Д), Ярстейн («Герта»), Градецки («Айнтрахт» Ф), Лено («Байер»), Ферманн («Шальке»), Хиц («Аугсбург»). Не перевелись в бундеслиге умельцы в воротах!

РОКИРОВКА ОБАМЕЯНГА И ЛЕВАНДОВСКИ

Раз уже начали разговор с «мирового класса» (всего в эту категорию с 1956 года попадали 102 различных футболиста в общей сложности 323 раза), то и продолжим в том же ключе. Правда, особо разглагольствовать тут нечего. Из полевых игроков бундеслиги своих представителей в «мировой класс» выдвинули только форварды. Первый из них — стремительный и неподражаемый дортмундец Обамеянг. 27-летний габонец в 15 матчах немецкого первенства наколотил 16 голов! Левандовский из «Баварии» оказался скромнее — в 16 встречах 12 точных попаданий. Однако это не помешало и ему войти в самую престижную группу — тем более что в польской сборной в 4 играх отличился 7 раз. Заметим, по сравнению с летним рейтингом форварды поменялись местами — тогда впереди был Левандовски, располагавшийся в «мировом классе» в гордом одиночестве. Обамеянг следовал за ним уже как «международник». А нынешней зимой в этом звании сразу четверо — Модест («Кельн»), Вернер («Лейпциг»), Вагнер («Хоффенхайм»), Ибишевич («Герта»).

СТРАСТИ ПО ЕЗИЛУ

Чтобы покончить с «мировым классом», заглянем в компанию немецких легионеров. В самой престижной категории — Езил из «Арсенала». В редакции Kicker с этим были согласны не все, однако при вынесении вердикта перевесило то, что 28-летний чемпион мира 2014 года был на высшем уровне стабилен, еще существеннее, чем ранее влиял на атакующую игру клуба, в сравнении с предыдущими годами больше забил. Впрочем, и эти аргументы не очень убедили, например, Маттеуса. Капитан чемпионов мира 1990 года в Kicker заметил: мол, атакующий хавбек «Арсенала» известен решающим пасом, стал опаснее у чужих ворот и поэтому видит его на хорошом пути к «мировому классу». Однако, по мнению Маттеуса, чтобы в него попасть, нужен титул — следовательно, полшага до самой элитной категории Езилу все-таки не хватает. Правда, окончательная позиция издания, как мы знаем, в итоге оказалось другой. При этом Kicker считает, что кроме Езила никто из немецких легионеров до сияющей «мировой» вершины не добрался. В «международном классе» остановились тер Штеген («Барселона»), за ним Гюндоган («Манчестер Сити»), Хедира («Ювентус») и Кроос («Реал»).

И СНОВА РОББЕРИ

Остальные подразделения, представленные в рейтинге, в «мировой класс» никого не делегировали. Лучших — только в «международники». Вот они: центральные защитники — Хуммельс («Бавария»), Та («Байер»), Папастатопулос («Боруссия» Д), крайние игроки оборонительного плана — Лам («Бавария»), Колашинац («Шальке»), Хектор («Кельн»), хавбеки оборонительного плана — Кейта («Лейпциг»), Кампль («Байер»), атакующие полузащитники — Форсберг («Лейпциг»), Тиагу Алькантара («Бавария»), Фабиан («Айнтрахт» Ф), Киммих, Видаль (оба — «Бавария»), Демирбай («Хоффенхайм»), крайние атакующие игроки — Роббен, Рибери (оба — «Бавария»), Дембеле («Боруссия» Д).

На последней троице стоит остановиться. Парочке «Роббери», несмотря на внушительный футбольный возраст (голландцу 23 января — 33 года, французу 7 апреля — 34), по-прежнему нет равных. Не докучали бы болячки (Роббен до зимней паузы провел лишь 14 из 24 официальных матчей, Рибери — 15), сто «пудов» были бы в «мировом классе», который ими давно освоен. Голландец ранее туда призывался 7 раз — чаще всех других иностранцев бундеслиги, француз — 6. А вот у 19 летнего Дембеле все еще, разумеется, впереди. Только попав в немецкий чемпионат, чернокожий француз сразу же очаровал всех скоростным дриблингом, по части которого ему сейчас, пожалуй, нет равных. Его стартовый рывок в Германии был таким мощным, что он, например, оставил далеко позади баварскую звезду Мюллера, у которого 6 позиция и место «в дальнейшем кругу». Еще летом мюнхенец возглавлял рейтинг (правда, среди атакующих полузащитников), но в нынешнем чемпионате вдруг растерял форму — первый гол забил только в 14-м туре, а в 16-м — в главном поединке до зимней паузы с «Лейпцигом» — вообще сидел в запасе. Хотя в форме бундестим и в Лиге чемпионов Мюллер был хорош. После зимних каникул он наверняка захочет поставить все на свои места и вернуться в «мировой класс», в котором побывал ранее четырежды.

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