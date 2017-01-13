Асеведо получил травму
В товарищеском матче против албанского футбольного клуба «Кукеси» (1:0) чилийский полузащитник алматинской команды получил травму, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Информации о характере травмы, а также сроках восстановления игрока пока нет. Об этом в интервью клубному телевидению рассказал главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе.
Асеведо пополнил состав
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