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13 января 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Асеведо получил травму

В товарищеском матче против албанского футбольного клуба «Кукеси» (1:0) чилийский полузащитник алматинской команды получил травму, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

В товарищеском матче против албанского футбольного клуба <span class=error>Кукеси</span> (1:0) чилийский полузащитник <span class=error>алматинской</span> команды получил травму сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Информации о характере травмы, а также сроках восстановления игрока пока нет. Об этом в интервью клубному телевидению рассказал главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе.

Асеведо пополнил состав желто-черных в летнее трансферное окно. За это время чилийский полузащитник провел 11 матчей, забил 2 гола.

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