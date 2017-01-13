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13 января 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бахтияр Байсеитов стал президентом ФК «Ордабасы»

Главный тренер футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов стал президентом команды. Корреспонденту Vesti.kz удалось связаться со специалистом, который вместе с командой находится в Турции, и уточнить информацию из первых уст.

Специалист рассказал о дальнейшей работе в клубе. Увеличить
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«Слухам иногда надо верить. Меня попросили поработать и теперь я буду совмещать две должности», — прокомментировал Байсеитов.

Ранее Vesti.kz сообщали о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе.

Сейчас «Ордабасы» проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. Подопечные Байсеитова в контрольном матче уступили клубу третьей лиги бельгийского чемпионата «Беерсхоту» со счетом (0:1). 3 февраля клуб встретится в товарищеском поединке с софийской «Славией».

Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Байсеитова завершил на четвертом месте.

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