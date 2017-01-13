Бахтияр Байсеитов стал президентом ФК «Ордабасы»
Главный тренер футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов стал президентом команды. Корреспонденту Vesti.kz удалось связаться со специалистом, который вместе с командой находится в Турции, и уточнить информацию из первых уст.
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Видимо, что-то случилось...
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«Слухам иногда надо верить. Меня попросили поработать и теперь я буду совмещать две должности», — прокомментировал Байсеитов.
Ранее Vesti.kz сообщали о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе.
Сейчас «Ордабасы» проводит
Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Байсеитова завершил на четвертом месте.
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