Дрогба согласился на переход в «Коринтианс» с окладом $ 150 тыс. в месяц

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Футболист согласился на переход в «Коринтианс». Об этом сообщает Goal.



Ожидается, что 38-летний Дрогба, который в конце сезона-2016 покинул «Монреаль Импакт», подпишет контракт на один год, а его оклад составит $ 150 тыс. в месяц.



В ближайшее время представители «Коринтианса» намерены вылететь в Англию, чтобы завершить сделку.



Ранее Дидье Дрогба сказал, что надеется исполнить обещание и вернуться в «Марсель».