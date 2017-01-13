Дрогба согласился на переход в «Коринтианс» с окладом $ 150 тыс. в месяц
Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, скорее всего, продолжит карьеру в Бразилии.
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Футболист согласился на переход в «Коринтианс». Об этом сообщает Goal.
Ожидается, что 38-летний Дрогба, который в конце сезона-2016 покинул «Монреаль Импакт», подпишет контракт на один год, а его оклад составит $ 150 тыс. в месяц.
В ближайшее время представители «Коринтианса» намерены вылететь в Англию, чтобы завершить сделку.
Ранее Дидье Дрогба сказал, что надеется исполнить обещание и вернуться в «Марсель».
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