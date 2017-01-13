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13 января 2017, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Днепр» подал апелляцию на решение ФФУ о снятии девяти очков

«Днепр» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Украины о снятии с команды девяти очков за долги перед тремя помощниками бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса на общую сумму € 900 тыс.

Днепр подал апелляцию на решение <nobr>контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета федерации футбола Украины о снятии с команды девяти очков за долги перед тремя помощниками бывшего главного тренера команды <span class=error>Хуанде</span> <span class=error>Рамоса</span> на общую сумму € 900 тыс. Увеличить
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Как сообщает «Футбол 24», теперь апелляционный комитет ФФУ должен решить, принимать эту жалобу к рассмотрению или нет.

В текущем сезоне с днепровцев уже сняли 6 очков в турнирной таблице чемпионата Украины за долги перед испанскими тренерами.

После 18 туров «Днепр» занимает 10-е место в таблице УПЛ, имея в активе 12 баллов.

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