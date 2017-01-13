«Днепр» подал апелляцию на решение ФФУ о снятии девяти очков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает «Футбол 24», теперь апелляционный комитет ФФУ должен решить, принимать эту жалобу к рассмотрению или нет.



В текущем сезоне с днепровцев уже сняли 6 очков в турнирной таблице чемпионата Украины за долги перед испанскими тренерами.



После 18 туров «Днепр» занимает 10-е место в таблице УПЛ, имея в активе 12 баллов.