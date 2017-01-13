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13 января 2017, 9:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Коринтианс» хочет подписать Дрогба

Экс-нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба может продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщает UOL Esporte, «Коринтианс» заинтересован в подписании контракта с 38-летним ивуарийцем, который является свободным агентом. В конце ноября форвард объявил о своем уходе из «Монреаля» в конце сезона в MLS. Отмечается, что Дрогба хотел бы попробовать свои силы в новом для себя чемпионате, и даже готов пойти на уступки в вопрос зарплаты. В прошлом сезоне MLS форвард в 27 матчах забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.
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