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13 января 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Квальярелла продлит контракт с «Сампдорией»

В ближайшее время «Сампдория» объявит о подписании нового контракт с нападающим Фабио Квальяреллой, утверждает сайт известного итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Новое соглашение с 33-летним итальянцем будет рассчитано до 2019 года. Нынешний контракт игрока истекает в июне этого года. В текущем сезоне Квальярелла сыграл в 20 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Сампдория
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