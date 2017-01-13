Квальярелла продлит контракт с «Сампдорией»
В ближайшее время «Сампдория» объявит о подписании нового контракт с нападающим Фабио Квальяреллой, утверждает сайт известного итальянского
журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Новое соглашение с 33-летним итальянцем будет рассчитано до 2019 года. Нынешний контракт игрока истекает в июне этого года. В текущем сезоне Квальярелла сыграл в 20 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
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