Ассоциация футбола Аргентины запретила 14 клубам заявлять новых игроков

В данном списке значатся 16 команд первого дивизиона, «не имеющих задолженности перед AFA». «С остальными клубами ситуация будет согласована на основании планов по погашению долга, которые они представили, и которые получили одобрение комитета по урегулированию», — говорится в заявлении организации.

В список должников попали одни из сильнейших в Аргентине клубов «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо», а также «Арсенал», «Уракан», «Эстудиантес», «Химнасия и Эсгрима», «Ланус», «Ньюэллс Олд Бойз», «Сан-Мартин», «Килмес», «Велес Сарсфилд», «Олимпо», «Банфилд» и «Колон».