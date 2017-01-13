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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28412041/
13 января 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Ассоциация футбола Аргентины запретила 14 клубам заявлять новых игроков

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) из-за долгов запретила 14 клубам высшего дивизиона включать в свой состав новых игроков. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг список клубов, получивших разрешение.

В данном списке значатся 16 команд первого дивизиона, «не имеющих задолженности перед AFA». «С остальными клубами ситуация будет согласована на основании планов по погашению долга, которые они представили, и которые получили одобрение комитета по урегулированию», — говорится в заявлении организации.

В список должников попали одни из сильнейших в Аргентине клубов «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо», а также «Арсенал», «Уракан», «Эстудиантес», «Химнасия и Эсгрима», «Ланус», «Ньюэллс Олд Бойз», «Сан-Мартин», «Килмес», «Велес Сарсфилд», «Олимпо», «Банфилд» и «Колон».
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