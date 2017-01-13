Рамос: Я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи»

«Реал» играл на выезде и завершил встречу ничьей со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля.



«Я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи». Наоборот, у одной части поклонников клуба я просил прощения. «Севилья» всегда будем моим домом. Вне зависимости от того, будут меня освистывать много или мало. Болельщики «Севильи» достойны уважения, но не те, кто с первых же минут вспоминал о моей матери. В день моих похорон будут флаги «Севильи» и «Реала», — цитирует Рамоса Marca.



Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».