Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28411896/
13 января 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рамос: Я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поведение некоторых болельщиков «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами.

«Реал» играл на выезде и завершил встречу ничьей со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля.

«Я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи». Наоборот, у одной части поклонников клуба я просил прощения. «Севилья» всегда будем моим домом. Вне зависимости от того, будут меня освистывать много или мало. Болельщики «Севильи» достойны уважения, но не те, кто с первых же минут вспоминал о моей матери. В день моих похорон будут флаги «Севильи» и «Реала», — цитирует Рамоса Marca.

Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России