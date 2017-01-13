Сампаоли: Ничья с «Реалом» несправедлива, у нас было 13−15 голевых моментов

Но в ответном матче 1/8 финала Кубка андалусская команда сыграла на своём поле вничью с мадридским «Реалом» (3:3) и выбыла из турнира.



«Сумасшедшая игра? Не думаю, что слово “сумасшедший” верно в этом случае, но “Севилья” исступлённо атаковала в течение всех 90 минут. У нас было 13−15 явных голевых моментов. Ничья в матче с “Реалом” несправедлива, если принять во внимание ход игры. Главным героем встречи был голкипер соперника. В игре команд была та разница, которая позволила бы “Севилье” выйти в четвертьфинал. Эта разница даже была значительнее, чем в первой игре на выезде», — цитирует Сампаоли Marca.