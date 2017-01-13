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13 января 2017, 9:03 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» подписал голкипера «Актобе»

Экс-голкипер «Актобе» и вратарь сборной Казахстана U-21 Станислав Павлов стал вратарем «Тобола».

<nobr>Экс-голкипер</nobr> <span class=error>Актобе</span> и вратарь сборной Казахстана U-21 Станислав Павлов стал вратарем Тобола. Увеличить
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22-летний голкипер из Усть-Каменогорска заключил соглашение сроком на 1 год с костанайским клубом.

Станислав Павлов практически в самом начале карьеры. Имеет прекрасные физические данные (190/87) и необходимые для голкипера навыки и умения. Единственное, чего не достает молодому голкиперу, так это игровой практики в КПЛ. Не смотря на то, что он без замен отыграл весь прошедший отборочный цикл 2016 года в составе молодежной сборной Казахстана и показал неплохой футбол, в клубных соревнованиях привлекался в основном в дублирующие составы. Так было в родном «Востоке», где он занимался с 12 лет, а затем в «Актобе», где он оказался в 2012 году. В высшей лиге он провел всего около десятка игр в составе красно-белых.

В итоге в конце прошлого года он покинул «Актобе» с формулировкой: «Хватит сидеть в запасе. Нужно что-то менять».

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