«Тобол» подписал голкипера «Актобе»

22-летний голкипер из Усть-Каменогорска заключил соглашение сроком на 1 год с костанайским клубом.



Станислав Павлов практически в самом начале карьеры. Имеет прекрасные физические данные (190/87) и необходимые для голкипера навыки и умения. Единственное, чего не достает молодому голкиперу, так это игровой практики в КПЛ. Не смотря на то, что он без замен отыграл весь прошедший отборочный цикл 2016 года в составе молодежной сборной Казахстана и показал неплохой футбол, в клубных соревнованиях привлекался в основном в дублирующие составы. Так было в родном «Востоке», где он занимался с 12 лет, а затем в «Актобе», где он оказался в 2012 году. В высшей лиге он провел всего около десятка игр в составе красно-белых.



В итоге в конце прошлого года он покинул «Актобе» с формулировкой: «Хватит сидеть в запасе. Нужно что-то менять».