Монтелла: «Милан» правильно отреагировал на пропущенный гол и заслужил победу
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Торино» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
«В первом тайме мы действовали слишком медленно, тогда как “Торино” отлично защищался. После пропущенного мяча я увидел правильную реакцию команды.
Во втором тайме “Милан” сделал всё необходимое для того, чтобы переломить ход встречи и я считаю, что это заслуженная победа над непростым соперником», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.
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