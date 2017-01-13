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13 января 2017, 8:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтелла: «Милан» правильно отреагировал на пропущенный гол и заслужил победу

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Торино» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«В первом тайме мы действовали слишком медленно, тогда как “Торино” отлично защищался. После пропущенного мяча я увидел правильную реакцию команды.

Во втором тайме “Милан” сделал всё необходимое для того, чтобы переломить ход встречи и я считаю, что это заслуженная победа над непростым соперником», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.

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