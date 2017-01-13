Монтелла: «Милан» правильно отреагировал на пропущенный гол и заслужил победу

«В первом тайме мы действовали слишком медленно, тогда как “Торино” отлично защищался. После пропущенного мяча я увидел правильную реакцию команды.



Во втором тайме “Милан” сделал всё необходимое для того, чтобы переломить ход встречи и я считаю, что это заслуженная победа над непростым соперником», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.