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13 января 2017, 8:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по трансферу нападающего Мемфиса Депая, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 22-летний голландец, которые не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. Интерес к футболисту также проявляет «Эвертон».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Депай лишь четыре раза появлялся на поле, выходя на замену, и в общей сложности отыграл 20 минут.

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