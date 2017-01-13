«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»

Ранее сообщалось, что 22-летний голландец, которые не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. Интерес к футболисту также проявляет «Эвертон».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Депай лишь четыре раза появлялся на поле, выходя на замену, и в общей сложности отыграл 20 минут.