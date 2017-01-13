«Реал» побил национальный рекорд «Барселоны» по матчам подряд без поражений

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Таким образом, мадридский клуб превзошёл рекордную для испанских команд серию «Барселоны», которая провела 39 матчей без поражений с октября 2015 года по март 2016-го.



Примечательно, что «Реал» был близок к поражению в игре с «Севильей» и до 83-й минуты уступал со счётом 1:3, а от проигрыша «сливочных» в компенсированное время спас Карим Бензема.