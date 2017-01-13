«Реал» избежал поражения в ответном матче Кубка Испании с «Севильей»
Мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании на выезде сыграл вничью с «Севильей» — 3:3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 10-й минуте Данило вывел вперёд хозяев, забив в собственные ворота. В начале второго тайма Марко Асенсио восстановил равновесие, но Стеван Йоветич и Висенте Иборра сделали счёт 3:1 в пользу «Севильи».
Серхио Рамос отыграл один мяч, реализовав пенальти, а спас «Реал» от поражения Карим Бензема, отличившийся на 93-й минуте.
Первый матч команд завершился победой мадридцев со счётом 3:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter