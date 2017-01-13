«Реал» избежал поражения в ответном матче Кубка Испании с «Севильей»

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На 10-й минуте Данило вывел вперёд хозяев, забив в собственные ворота. В начале второго тайма Марко Асенсио восстановил равновесие, но Стеван Йоветич и Висенте Иборра сделали счёт 3:1 в пользу «Севильи».



Серхио Рамос отыграл один мяч, реализовав пенальти, а спас «Реал» от поражения Карим Бензема, отличившийся на 93-й минуте.



Первый матч команд завершился победой мадридцев со счётом 3:0.