Футболисты «Милана» обыграли «Торино» и вышли в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. «Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии по футболу, одержав волевую победу над «Торино».
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Встреча, прошедшая в четверг в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Андреа Белотти (27-я минута) вывел «Торино» вперед в первом тайме, на что «россонери» ответили точными ударами Юрая Куцки (61-я) и Джакомо Бонавентуры (64-я) во втором. У гостей на 87-й минуте был удален Антонио Баррека, получивший вторую желтую карточку.
«Милан» в четвертьфинале встретится с действующим чемпионом и лидером текущего чемпионата «Ювентусом». Дата проведения матча будет определена позднее.
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