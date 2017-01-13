Футболисты «Милана» обыграли «Торино» и вышли в ¼ финала Кубка Италии

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Встреча, прошедшая в четверг в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Андреа Белотти (27-я минута) вывел «Торино» вперед в первом тайме, на что «россонери» ответили точными ударами Юрая Куцки (61-я) и Джакомо Бонавентуры (64-я) во втором. У гостей на 87-й минуте был удален Антонио Баррека, получивший вторую желтую карточку.

«Милан» в четвертьфинале встретится с действующим чемпионом и лидером текущего чемпионата «Ювентусом». Дата проведения матча будет определена позднее.