«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по Депаю
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по нападающему Мемфису Депаю, сообщает Sky Sports.
22-летний голландец, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за £ 25 млн в июне 2015 года, получает мало игровой практики при Жозе Моуринью и может покинуть клуб этой зимой.
Ещё одним претендентом на Депая, который в нынешнем сезоне АПЛ провёл на поле всего 20 минут, назывался «Эвертон».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем, если клуб получит подходящее предложение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter