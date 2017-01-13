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13 января 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по Депаю

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по нападающему Мемфису Депаю, сообщает Sky Sports.

22-летний голландец, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за £ 25 млн в июне 2015 года, получает мало игровой практики при Жозе Моуринью и может покинуть клуб этой зимой.

Ещё одним претендентом на Депая, который в нынешнем сезоне АПЛ провёл на поле всего 20 минут, назывался «Эвертон».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем, если клуб получит подходящее предложение.

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