Бывший игрок «Барселоны» возвращается в Европу после семилетнего перерыва

Кейррисон перешел в «Барселону» из «Палмейраса» в 2009 году за 14 миллионов евро, однако не провел за каталонцев ни одного матча. На протяжении пяти лет он играл в ряде клубов, включая «Бенфику» и «Фиорентину» на правах аренды. С 2010 года он выступал в Бразилии и вернулся в Европу спустя семь лет.