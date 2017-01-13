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13 января 2017, 0:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бывший игрок «Барселоны» возвращается в Европу после семилетнего перерыва

Бывший нападающий «Барселоны» Кейррисон подписал контракт с португальской «Арокой», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним футболистом заключено до 2018 года. Последним клубом в его карьере была «Лондрина», выступающая в бразильской серии B.

Кейррисон перешел в «Барселону» из «Палмейраса» в 2009 году за 14 миллионов евро, однако не провел за каталонцев ни одного матча. На протяжении пяти лет он играл в ряде клубов, включая «Бенфику» и «Фиорентину» на правах аренды. С 2010 года он выступал в Бразилии и вернулся в Европу спустя семь лет.

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