Бывший игрок «Барселоны» возвращается в Европу после семилетнего перерыва
Бывший нападающий «Барселоны» Кейррисон подписал контракт с португальской «Арокой», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним футболистом заключено до 2018 года. Последним клубом в его карьере была «Лондрина», выступающая в бразильской серии B.
Кейррисон перешел в «Барселону» из «Палмейраса» в 2009 году за 14 миллионов евро, однако не провел за каталонцев ни одного матча. На протяжении пяти лет он играл в ряде клубов, включая «Бенфику» и «Фиорентину» на правах аренды. С 2010 года он выступал в Бразилии и вернулся в Европу спустя семь лет.
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