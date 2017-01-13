Экс-игрок «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Кайрате»
Немецкий футболист русского происхождения Вилли Евсеев находится на просмотре в алматинском «Кайрате», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Евсеев немецкий футболист русского происхождения, он родился в Казахстане, в городе Темиртау. Ещё в глубоком детстве, игрок вместе с семьей эмигрировал в Германию.
Последним клубом 24-летнего полузащитника был немецкий «Нюрнберг», Евсеев также выступал за сборную Германии до 18 лет. Он является воспитанником школы «Ганновера 96», откуда в 2013 году перешёл в «Вольфсбург».
Как стало известно KazFootball.kz из достоверного неофициального источника, футболист прибыл расположение алматинского клуба только недавно, где уже успел сыграть в товарищеском матче против лидера албанского чемпионата — клуба «Кукеси» (1:0).
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