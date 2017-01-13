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13 января 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-игрок «Вольфсбурга» проходит просмотр в «Кайрате»

Немецкий футболист русского происхождения Вилли Евсеев находится на просмотре в алматинском «Кайрате», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Немецкий футболист русского происхождения <span class=error>Вилли</span> Евсеев находится на просмотре в <span class=error>алматинском</span> <span class=error>Кайрате</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Евсеев немецкий футболист русского происхождения, он родился в Казахстане, в городе Темиртау. Ещё в глубоком детстве, игрок вместе с семьей эмигрировал в Германию.

Последним клубом 24-летнего полузащитника был немецкий «Нюрнберг», Евсеев также выступал за сборную Германии до 18 лет. Он является воспитанником школы «Ганновера 96», откуда в 2013 году перешёл в «Вольфсбург».

Как стало известно KazFootball.kz из достоверного неофициального источника, футболист прибыл расположение алматинского клуба только недавно, где уже успел сыграть в товарищеском матче против лидера албанского чемпионата — клуба «Кукеси» (1:0).

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