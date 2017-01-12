Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28410304/
12 января 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Ушел из жизни Грэм Тейлор

Утром 12 января на 73-м году ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии Грэм Тейлор, известный также по работе в «Уотфорде» и «Астон Вилле» в 1980 — 1990-х годах. Причиной смерти известного специалиста стал инфаркт.

Утром 12 января на 73-м году ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии <span class=error>Грэм</span> Тейлор известный также по работе в <span class=error>Уотфорде</span> и <span class=error>Астон</span> Вилле в 1980 — 1990-х годах. Причиной смерти известного специалиста стал инфаркт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Экс-наставник сборной Англии Грэм Тейлор ушел из жизни утром 12 января в собственном доме в Бирмингеме. Об этом сообщил представитель его семьи, также добавивший, что родственники опустошены и никак не могут поверить в случившееся, поскольку эта потеря стала для них очень неожиданной.

Причиной смерти специалиста на 73-м году жизни стала остановка сердца.

Тейлор широко известен за пределами Великобитании благодаря тому, что был главным тренером сборной Англии на чемпионате Европы-1992, который сенсационно выиграла сборная Дании, а внутри страны он — легенда, принесшая «Уотфорду» и «Астон Вилле» серебряные медали национального чемпионата.

Именно Тейлор в 1992 году впервые позвал в сборную Англии выдающегося нападающего и впоследствии капитана «трех львов» Алана Ширера, который, конечно, не мог не высказаться по поводу произошедшего.

«Совершенно шокирован новостью о Грэме Тейлоре. Всегда очень высоко его ценил — он человек, который дал мне возможность впервые выступить в сборной Англии.

Это так печально, — написал он на своей странице в твиттере.

Для английских футбольных болельщиков и специалистов Тейлор был знаковой фигурой. Но не в качестве футболиста, а на тренерском мостике. Хотя на английских полях за 10 лет (1962 — 1972) он на позиции защитника провел более 300 матчей, правда, за более чем скромные «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити» из низших дивизионов. А вот специалистом он стал успешным и востребованным.

В 28 лет в результате травмы бедра Тейлору пришлось завершить в «Линкольне» профессиональную карьеру футболиста и перейти на тренерскую деятельность, став самым молодым тренером Англии. Ему потребовалось четыре года, чтобы вывести команду из четвертого дивизиона в третий, а еще через год он получил неожиданное предложение.

В 1977 году новому владельцу «Уотфорда», коим был выдающийся музыкант Элтон Джон, требовался столь же новый наставник, и он остановился на кандидатуре 33-летнего специалиста, о чем впоследствии ни на минуту не пожалел.

За пять лет Тейлор прошел с «шершнями» путь от четвертого английского дивизиона до первого, выше которого тогда лиг не было, поскольку Премьер-лига была образована только в 1992 году, и уже в дебютном сезоне завоевал серебряные медали и право выступить в Кубке УЕФА.

Правда, со временем результаты команды стали ухудшаться, и в 1987 году Тейлор перебрался в «Астон Виллу». Первый заезд в Бирмингем получился весьма удачным — уже опытный специалист вывел «львов» в элиту и выиграл серебро национального чемпионата.

Столь яркие успехи не могли остаться незамеченными местной футбольной федерацией, и в 1990 году, сразу после второго места с «Астон Виллой», он принял предложение возглавить сборную Англии, ставшую четвертой на прошедшем в Италии чемпионате мира. Однако то, что получалось в клубе, где Тейлор был с игроками каждый день, в сборной плодов не давало.

Оказавшись в отборочном раунде с командами Швеции, Польши и Албании, родоначальники футбола неожиданно стали испытывать проблемы с первого матча против «тре крунур» (0:0). Команда испытывала колоссальные проблемы в атаке, что подтверждает и тот факт, что при нуле пропущенных мячей она не смогла выиграть три встречи из шести. Причем, дважды от рук англичан пали албанцы (0:2 и 0:5).

Заняв вторую строчку, «три льва» все-таки прорвались на Евро-1992, но там и вовсе не смогли выиграть ни разу, предсказуемо сыграв две сухие ничьи с будущими чемпионами датчанами, а затем и французами.

Шансы у «трех львов» оставались, однако в заключительной игре они, открыв счет уже на третьей минуте усилиями Дэвида Платта, пропустили два мяча во втором тайме и покинули турнир.

На Тейлора обрушилась справедливая критика за невразумительную игру, однако федерация решила дать тренеру еще один шанс, который он загубил, провалив отбор к ЧМ-1994 и после гостевого поражения от Голландии (0:2) поругавшись с лидером команды Гари Линекером. После этого специалист был обречен.

На протяжении следующего десятилетия Тейлор практически без перерывов тренировал «Вулверхэмптон» (1994 — 1995), «Уотфорд» (1996 и 1997 — 2001) и «Астон Виллу» (2002 — 2003). В 1999 году он даже вернул «желтую армию» в АПЛ, однако удержать ее там не сумел.

Грэм Тейлор является одним из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в английской Премьер-лиге. Удостоен ордена Британской империи.

В Бирмингеме в возрасте 59 лет он завершил тренерскую карьеру и остался там жить в своем доме.

Астон Вилла
Новости Матчи Состав
Уотфорд
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Англии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости