Ушел из жизни Грэм Тейлор
Утром 12 января на 73-м году ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии Грэм Тейлор, известный также по работе в «Уотфорде» и «Астон Вилле» в 1980 — 1990-х годах. Причиной смерти известного специалиста стал инфаркт.
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Видимо, что-то случилось...
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Причиной смерти специалиста на 73-м году жизни стала остановка сердца.
Тейлор широко известен за пределами Великобитании благодаря тому, что был главным тренером сборной Англии на чемпионате Европы-1992, который сенсационно выиграла сборная Дании, а внутри страны он — легенда, принесшая «Уотфорду» и «Астон Вилле» серебряные медали национального чемпионата.
Именно Тейлор в 1992 году впервые позвал в сборную Англии выдающегося нападающего и впоследствии капитана «трех львов» Алана Ширера, который, конечно, не мог не высказаться по поводу произошедшего.
«Совершенно шокирован новостью о Грэме Тейлоре. Всегда очень высоко его ценил — он человек, который дал мне возможность впервые выступить в сборной Англии.
Это так печально, — написал он на своей странице в твиттере.
Для английских футбольных болельщиков и специалистов Тейлор был знаковой фигурой. Но не в качестве футболиста, а на тренерском мостике. Хотя на английских полях за 10 лет (1962 — 1972) он на позиции защитника провел более 300 матчей, правда, за более чем скромные «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити» из низших дивизионов. А вот специалистом он стал успешным и востребованным.
В 28 лет в результате травмы бедра Тейлору пришлось завершить в «Линкольне» профессиональную карьеру футболиста и перейти на тренерскую деятельность, став самым молодым тренером Англии. Ему потребовалось четыре года, чтобы вывести команду из четвертого дивизиона в третий, а еще через год он получил неожиданное предложение.
В 1977 году новому владельцу «Уотфорда», коим был выдающийся музыкант Элтон Джон, требовался столь же новый наставник, и он остановился на кандидатуре 33-летнего специалиста, о чем впоследствии ни на минуту не пожалел.
За пять лет Тейлор прошел с «шершнями» путь от четвертого английского дивизиона до первого, выше которого тогда лиг не было, поскольку
Правда, со временем результаты команды стали ухудшаться, и в 1987 году Тейлор перебрался в «Астон Виллу». Первый заезд в Бирмингем получился весьма удачным — уже опытный специалист вывел «львов» в элиту и выиграл серебро национального чемпионата.
Столь яркие успехи не могли остаться незамеченными местной футбольной федерацией, и в 1990 году, сразу после второго места с «Астон Виллой», он принял предложение возглавить сборную Англии, ставшую четвертой на прошедшем в Италии чемпионате мира. Однако то, что получалось в клубе, где Тейлор был с игроками каждый день, в сборной плодов не давало.
Оказавшись в отборочном раунде с командами Швеции, Польши и Албании, родоначальники футбола неожиданно стали испытывать проблемы с первого матча против «тре крунур» (0:0). Команда испытывала колоссальные проблемы в атаке, что подтверждает и тот факт, что при нуле пропущенных мячей она не смогла выиграть три встречи из шести. Причем, дважды от рук англичан пали албанцы (0:2 и 0:5).
Заняв вторую строчку, «три льва»
Шансы у «трех львов» оставались, однако в заключительной игре они, открыв счет уже на третьей минуте усилиями Дэвида Платта, пропустили два мяча во втором тайме и покинули турнир.
На Тейлора обрушилась справедливая критика за невразумительную игру, однако федерация решила дать тренеру еще один шанс, который он загубил, провалив отбор к ЧМ-1994 и после гостевого поражения от Голландии (0:2) поругавшись с лидером команды Гари Линекером. После этого специалист был обречен.
На протяжении следующего десятилетия Тейлор практически без перерывов тренировал «Вулверхэмптон» (1994 — 1995), «Уотфорд» (1996 и 1997 — 2001) и «Астон Виллу» (2002 — 2003). В 1999 году он даже вернул «желтую армию» в АПЛ, однако удержать ее там не сумел.
Грэм Тейлор является одним из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в английской
В Бирмингеме в возрасте 59 лет он завершил тренерскую карьеру и остался там жить в своем доме.
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