Ушел из жизни Грэм Тейлор

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Экс-наставник сборной Англии Грэм Тейлор ушел из жизни утром 12 января в собственном доме в Бирмингеме. Об этом сообщил представитель его семьи, также добавивший, что родственники опустошены и никак не могут поверить в случившееся, поскольку эта потеря стала для них очень неожиданной.

Причиной смерти специалиста на 73-м году жизни стала остановка сердца.

Тейлор широко известен за пределами Великобитании благодаря тому, что был главным тренером сборной Англии на чемпионате Европы-1992, который сенсационно выиграла сборная Дании, а внутри страны он — легенда, принесшая «Уотфорду» и «Астон Вилле» серебряные медали национального чемпионата.

Именно Тейлор в 1992 году впервые позвал в сборную Англии выдающегося нападающего и впоследствии капитана «трех львов» Алана Ширера, который, конечно, не мог не высказаться по поводу произошедшего.

«Совершенно шокирован новостью о Грэме Тейлоре. Всегда очень высоко его ценил — он человек, который дал мне возможность впервые выступить в сборной Англии.

Это так печально, — написал он на своей странице в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Completely shocked by news of Graham Taylor. Always held him in the very highest regard - the man who gave me my first <a href="https://twitter.com/England">@england</a> cap. So sad.</p>— Alan Shearer (@alanshearer) <a href="https://twitter.com/alanshearer/status/819539236852535297">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для английских футбольных болельщиков и специалистов Тейлор был знаковой фигурой. Но не в качестве футболиста, а на тренерском мостике. Хотя на английских полях за 10 лет (1962 — 1972) он на позиции защитника провел более 300 матчей, правда, за более чем скромные «Гримсби Таун» и «Линкольн Сити» из низших дивизионов. А вот специалистом он стал успешным и востребованным.

В 28 лет в результате травмы бедра Тейлору пришлось завершить в «Линкольне» профессиональную карьеру футболиста и перейти на тренерскую деятельность, став самым молодым тренером Англии. Ему потребовалось четыре года, чтобы вывести команду из четвертого дивизиона в третий, а еще через год он получил неожиданное предложение.

В 1977 году новому владельцу «Уотфорда», коим был выдающийся музыкант Элтон Джон, требовался столь же новый наставник, и он остановился на кандидатуре 33-летнего специалиста, о чем впоследствии ни на минуту не пожалел.

За пять лет Тейлор прошел с «шершнями» путь от четвертого английского дивизиона до первого, выше которого тогда лиг не было, поскольку Премьер-лига была образована только в 1992 году, и уже в дебютном сезоне завоевал серебряные медали и право выступить в Кубке УЕФА.

Правда, со временем результаты команды стали ухудшаться, и в 1987 году Тейлор перебрался в «Астон Виллу». Первый заезд в Бирмингем получился весьма удачным — уже опытный специалист вывел «львов» в элиту и выиграл серебро национального чемпионата.

Столь яркие успехи не могли остаться незамеченными местной футбольной федерацией, и в 1990 году, сразу после второго места с «Астон Виллой», он принял предложение возглавить сборную Англии, ставшую четвертой на прошедшем в Италии чемпионате мира. Однако то, что получалось в клубе, где Тейлор был с игроками каждый день, в сборной плодов не давало.

Оказавшись в отборочном раунде с командами Швеции, Польши и Албании, родоначальники футбола неожиданно стали испытывать проблемы с первого матча против «тре крунур» (0:0). Команда испытывала колоссальные проблемы в атаке, что подтверждает и тот факт, что при нуле пропущенных мячей она не смогла выиграть три встречи из шести. Причем, дважды от рук англичан пали албанцы (0:2 и 0:5).

Заняв вторую строчку, «три льва» все-таки прорвались на Евро-1992, но там и вовсе не смогли выиграть ни разу, предсказуемо сыграв две сухие ничьи с будущими чемпионами датчанами, а затем и французами.

Шансы у «трех львов» оставались, однако в заключительной игре они, открыв счет уже на третьей минуте усилиями Дэвида Платта, пропустили два мяча во втором тайме и покинули турнир.

На Тейлора обрушилась справедливая критика за невразумительную игру, однако федерация решила дать тренеру еще один шанс, который он загубил, провалив отбор к ЧМ-1994 и после гостевого поражения от Голландии (0:2) поругавшись с лидером команды Гари Линекером. После этого специалист был обречен.

На протяжении следующего десятилетия Тейлор практически без перерывов тренировал «Вулверхэмптон» (1994 — 1995), «Уотфорд» (1996 и 1997 — 2001) и «Астон Виллу» (2002 — 2003). В 1999 году он даже вернул «желтую армию» в АПЛ, однако удержать ее там не сумел.

Грэм Тейлор является одним из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в английской Премьер-лиге. Удостоен ордена Британской империи.

В Бирмингеме в возрасте 59 лет он завершил тренерскую карьеру и остался там жить в своем доме.