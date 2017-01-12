«Сельта» победила «Валенсию» и в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании

На 61-й минуте Джузеппе Росси вывел хозяев поля вперёд, а две минуты спустя Винисиус Араужо счёт сравнял. Победный мяч в компенсированное время забил Пионе Систо.



В первом матче «Сельта» в гостях разгромила «Валенсию» со счётом 4:1 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал.

В следующий раунд вышел и «Эйбар», который в гостях 3 января разгромил «Осасуну» со счётом 3:0, а ответную игру на своём поле завершил нулевой ничьей.